زياد برجي: النجاح في مصر له طعم آخر

حل النجم اللبناني زياد برجي، ضيفا على سهرة "إينرجي" ليلة عيد الفطر في أول حوار له في مصر أجراه المذيع باسم كميل، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنيته "شو حلو".



وأكد برجي، أنه من الرائع أن يحب الجمهور أغنيته "شو حلو" بهذا الشكل، وأنها المرة الأولى أن تحقق فيها أغنية لبنانية في مصر هذا النجاح الضخم منذ سنوات طويلة، مشيرا إلى أن النجاح في مصر له طعم آخر "الأغنية أثبتت إن مش لازم أغني مصري، وإن الجمهور ممكن يحب أغنية بلهجتك إذا شعر بالصدق فيها، رغم إني عملت أغاني مصرية كتيرة".



وأوضح برجي، خلال حواره مع باسم كميل في سهرة العيد على راديو "إينرجي"، أنه يذهب دائما للدراما الإيجابية وليست تلك التي تبعث على الاكتئاب "أحب الدراما اللي فيها عزة نفس".



وأردف أن الأغنية بسيطة للغاية ونفذت بعدد قليل من الآلات الموسيقية ولم يبذل فيها جهدا مختلفا عن أعماله الأخرى، وأنه شعر بذهول وفرحة كبيرة بعد النجاح المدوي الذي حققته الأغنية في مصر والوطن العربي.



وتابع أن الخوف من الفشل هو فخ قد يقع فيه الفنان بعد النجاح، وأنه متشوق لحفله الأول في مصر والذي يقام غدا "اللايف شيء وشكل مختلف للنجاح حتى لو عندك 100 أغنية ناجحة".



وقال إنه يتعاون مع أمير طعيمة وهاني عبدالكريم وتوما وأحمد ماضي في الألبوم الجديد الذي يعمل من أجل إصداره قريبا، بالإضافة إلى ألبوم آخر موازي "له طقوس خاصة مش عايز أتكلم عليه دلوقتي"، متابعا "وقد أقيم في مصر فترة لأن العمل في مصر يستلزم التفرغ والجهد الكبير".



واختتم: "سعيد بعصر النهوض بمصر الجديدة مع الشباب الطموح، بدأ عصر جديد لمصر وبتمنالك التوفيق في المرحلة الجاية اللي فيها شغل كتير، والأمل موجود وأنا سعيد إني نجحت في الفترة دي في مصر بالذات.