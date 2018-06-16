درة: دوري في نسر الصعيد تحد ومجازفة

أكدت الفنانة درة أنها كانت تشعر بأن تجربة "نسر الصعيد" ستكون مختلفة، وهو ما كان يمثل تحديا ومجازفة بالنسبة لها، وقالت: "مش عايزة أفضل مكملة في نفس الحاجة المضمونة".



وأوضحت درة، في حوار مع فرح شيمي خلال سهرة العيد على راديو "إينرجي"، أنها لعبت أدوارا مختلفة بين فتاة القاع وأدوار الأكشن والأدوار ذات التركيبة الغريبة، كما في مسلسلات "الشارع اللي ورانا" و"سجن النسا".



وأردفت أن مساحة الدور الكبير الذي تدور حوله الأحداث في "الشارع اللي ورانا" جعلها تخرج قدراتها وطاقاتها التمثيلية "أنا متبنية المشروع من زمان من ساعة ما قريت المعالجة وشدتني جدا وحسيت إنها مختلفة".



وأكدت أنها أعجبت بالفترة الزمنية والعناصر الفنية في "ليالي أوجيني" لكنها لم تتمكن من متابعة المسلسل كاملا.