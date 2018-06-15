مدافع أوروجواي: منتخب مصر قدم مباراة كبيرة.. وسعيد بهدف الفوز

وصف مدافع منتخب أوروجواي خوسيه ماريا خيمينيز، صاحب هدف الفوز على مصر في أولى مباريات المنتخبين ضمن منافسات مونديال روسيا، بأنه سدد تلك الكرة الرأسية بـ"روحه"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن منتخب "الفراعنة" قدم مباراة كبيرة.

وأضاف خيمينيز - في تصريح نقلته وكالة الأنباء الإسبانية اليوم /الجمعة/ - "سعيد بعد تسجيل هذا الهدف، فقد حاول الكثير منا على تلك الكرة، ولكن كان الهدف من نصيبي أن أحرزه".

ويرى مدافع أتلتيكو مدريد أن هذا الفوز كان مهما للغاية لمنتخب أوروجواي، وبشكل خاص لأنه يسعد شعب بلده.. وتابع قائلا "لدينا خلال 5 أيام مباراة أخرى، ونحن هادئون على المستوى الذهني، ونعرف أن كل مباراة هنا صعبة للغاية.. ولدينا فرصة كبيرة في العبور إلى الدور التالي".

وأشار خيمينيز إلى أن منتخبه لم يتمكن من الدخول إلى منطقة جزاء منتخب "الفراعنة"، لأنهم قدموا مباراة كبيرة من الناحية الدفاعية.. مضيفا "بالنسبة لتسجيل الهدف لا أعلم إنهم قد يكونوا قد ارتكبوا خطأ ما، ولكننا تمكنا من استغلال اللعبة وحققنا الفوز".

