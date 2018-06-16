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كأس العالم

منتخب تونس يطير اليوم إلى فولغوغراد للقاء إنجلترا.. الاثنين

السبت 16/يونيو/2018 - 08:01 ص
منتخب تونس
منتخب تونس
يسري غازي
يتوجه اليوم السبت منتخب تونس إلى مدينة فولغوغراد الروسية لمواجهة انجلترا في نهائيات مونديال روسيا، على أن يعقب الوصول إجراء مران خفيف للاعبين.

ويستعد منتخب نسور قرطاج لمواجهة نظيره منتخب إنجلترا يوم الاثنين القادم فى إطار المجموعة السابعة بنهائيات مونديال روسيا التي ضمت أيضا منتخبي بلجيكا وبنما.

ومن المقرر أن يجري المنتخب التونسي بقيادة مدربه الوطني نبيل معلول المران الرئيسي بعد غد الأحد على ملعب اللقاء.

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