محافظ القاهرة: عدم السماح بتحرك أي مركب دون اشتراطات الأمان

شدد المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، على ضرورة تطبيق كافة الاشتراطات والاستعدادات الأمنية مرسى الأتوبيس النهري لتأمين سلامة مستخدمي الأتوبيس النهري.



وأكد المحافظ في تصريحات صحفية، على اللواء رزق على رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بتطبيق كافة الاحتياطات والإجراءات بمراسي الأتوبيس النهري الثلاثة الأخرى والواقعة بمنطقة الجامعة والقناطر الخيرية وأبو الفداء بالزمالك والتأكد على ربط المحطات الأربعة وجميع الوحدات لاسلكيا لسرعة التعامل مع الوحدات في حالة وجود أى عطل أو ظرف طارئ.



ونوه إلى ضرورة تأمين المرسى وتفتيش الوحدات دوريا قبل صعود الركاب إليها مع عدم السماح بتحرك أي وحدة قبل التأكد من استيفائها كافة اشتراطات الحماية المدنية وشرطة المسطحات مع التأكيد على عملها بكفاءة واتخاذ إجراءات دورة الصيانة اللازمة لها.