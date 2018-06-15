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كأس العالم

ميسي : أداؤنا في روسيا سيحدد مستقبلي الكروي

الجمعة 15/يونيو/2018 - 10:41 م
صدى البلد
أ ش أ
اعترف قائد المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم ، ليونيل ميسي، بأن أداء "الألبيسيليستي" في كأس العالم بروسيا هو ما سيحدد ما إذا كان سيلعب لبلاده بعد أربعة أعوام من الآن مجددا أم لا.

وقال مهاجم نادي برشلونة، في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية اليوم الجمعة "لقد سئلت عما إذا كان هذا المونديال هو الأخير لي وحقيقة لا أعرف. فأنا لا أفكر في ذلك حاليا. والأمر سيتوقف على كيفية أدائنا خلال هذا الشهر وطريقة إنهائنا للبطولة".

وأعرب ميسي عن تطلعه لمباراة منتخب "التانجو" الأولى أمام أيسلندا غدا على ملعب "سبارتاك" ضمن منافاسات المجموعة الرابعة لكأس العالم، مشيرا إلى أن التحضير كان جيدا للغاية خلال الأسابيع القليلة الماضية ومؤكدا على امتلاك الأرجنتين للاعبين جيدين سيقاتلون في كل مباراة.
وأوضح ميسي أن لاعبي الأرجنتين تعلموا من خسارة نهائي كأس العالم الماضية أمام ألمانيا ضرورة امتلاك عقلية التعامل مع كل مباراة على حدى، لافتا إلى أن هذه الخبرة يمكن أن تفيد المنتخب. 

يذكر أن ميسي مهاجم البلاوجرانا يشارك في رابع كأس العالم له حاليا بروسيا وسيكون في عمر الـ34 بالمونديال القادم.

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