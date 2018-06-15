شاهد.. مشجع سعودي يحتفل بالهدف الخامس لروسيا في كأس العالم

انتاب مشجع سعودي حالة من الفرحة بعد دخول الهدف الخامس، الذي أحرزه المنتخب الروسي في شباك منتخبه السعودي، في موقف اذهل حاضري المباراة.



وتبين لقطات تداولها رواد موقع التواصل الاجتماعي مشجع سعودي يصرخ في فرح بعد دخول الهدف الخامس في مرمى فريقه السعودي قائلا بسعادة " الهدف الخامس الهدف الخامس " ليدخل بعدها في نوبة ضحك هستيري.



فيما سخر رواد التواصل من ردة فعل المشجع السعودية، لشماتته في فريقه الخاسر وإعرابه عن فرحته لحظة دخول الهدف الخامس في شباك المنتخب السعودي.



