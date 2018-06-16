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محافظات

محافظ القاهرة: جميع المستودعات تعمل بكامل طاقتها خلال العيد

السبت 16/يونيو/2018 - 07:02 ص
محافظ القاهرة : جميع
محافظ القاهرة : جميع المستودعات تعمل بكامل طاقتها خلال العيد
عبد العزيز جمال
أكد المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، أن أسطوانات البوتاجاز متوفرة في كافة المستودعات خلال أيام العيد ولا توجد أي صعوبة فى حصول المواطنين عليها، لافتًا إلى أن هناك غرفة عمليات المحافظة تعمل على مدار الساعة للمتابعة وتلقى أي شكاوى واقتراحات.

وأشار المحافظ، في تصريحات صحفية، إلى أن جميع المستودعات بالقاهرة تعمل بكامل طاقتها خلال أيام العيد وتم إلغاء الإجازات للعاملين بالمستودعات خلال أيام العيد لمساعدة المواطنين على الحصول على أسطوانة البوتاجاز بسهولة ودون عناء واصدر المحافظ تعليماته لمدير مستودع عين الصيره لإنشاء مظلة لانتظار المواطنين تحتها وحمايتهم من أشعة الشمس كما منحة مهلة 15 يوما على الانتهاء من إقامتها.

وتابع محافظ القاهرة خلال جولته بالعاصمة في أول أيام عيد الفطر بحديقة الميريلاند وذلك لمشاركة المواطنين احتفالاتهم بعيد الفطر والاطمئنان على توفير احتياجاتهم الأساسية ومتابعة وضع الحدائق في أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بعد تجديد الحديقة بشكل كامل يليق بالمواطن القاهري وزائريها من المحافظات الآخرة خلال أيام العيد.

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