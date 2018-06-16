محافظ القاهرة: نقاط أمن وإسعاف داخل الحدائق لمواجهة أي طارئ

شدد المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، على رئيس هيئة النظافة بضرورة المتابعة الدورية للألعاب المتواجدة بكافة حدائق القاهرة والتأكد شخصيا من إتمام عملية صيانتها بشكل دوري لضمان أمان وسلامة الأطفال.



وأكد المحافظ في تصريحات صحفية، ضرورة توزيع عدد من أغطية الرأس ( كاب وتشرت) مع أكياس القمامة على رواد الحدائق يحمل شعار حملة ( خليك زى آدم ) وحسهم إن يكونون مثل آدم بالحفاظ على الحدائق ، وعدم وضع القمامة على الأرض والاحتفاظ بها وإلقائها في صناديق القمامة.



ولفت إلى ضرورة وجود وحدات إسعاف داخل الحدائق الكبرى أو بالقرب منها لمواجهة أي طارئ مع التشديد علي وجود نقاط أمنية ثابتة ومتحركة داخل الحدائق وفي محيطها.