في أسبوع.. 5.2 مليار جنيه مكاسب البورصة وسط ارتفاع مؤشراتها.. وزيادة قيمة التداول لـ 6 مليارات جنيه والمصريون يستحوذون على 54.8% من حجم المعاملات

البورصة تربح 5.2 مليار جنيه وارتفاع جميع المؤشرات

6.1 مليار جنيه إجمالي قيمة تداول أسهم المقصورة

المصريون يستحوذون على 54.8% من المعاملات

258.8 مليون جنيه مشتريات الأجانب غير العرب

ارتفت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث ارتفع مؤشر إيجي إكس 30 عند مستوى 16,221 نقطة مسجلا ارتفاعا بلغ 1.87 %.وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 5.2 مليار جنيه خلال الأسبوع، مستقرا عند مستوى 907.9 مليار جنيه بختام تعاملات الأسبوع.وعلى جانب الأسهم المتوسطة فقد مالت إلى الارتفاع؛ حيث سجل مؤشر إيجي إكس 70 ارتفاعا بنحو 0.79 % مغلقا عند مستوى 801 نقطة.أما مؤشر إيجي إكس 100 فسجل ارتفاعا بنحو 0.27 % مغلقا عند مستوى 2,044 نقطة، وبالنسبة لمؤشر إيجي إكس 20 فقد سجل ارتفاعا بنحو 2.6 % مغلقا عند مستوى 16,173 نقطة.وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع نحو 6.1 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 600 مليون ورقة منفذة على 85 ألف عملية.وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 5.6 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 833 مليون ورقة منفذة على 99 ألف عملية خلال الأسبوع السابق عليه.وسجلت بورصة النيل قيمة تداول قدرها 5.1 مليون جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وكمية تداول بلغت 5.9 مليون ورقة منفذة على 584 عملية خلال الأسبوع.واستحوذت الأسهم على 93.58 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 6.42 % خلال الأسبوع.وسجلت تعاملات المصريين نسبة 54.81 % من إجمالي تعاملات البورصة خلال الأسبوع الماضي، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 36.83 % والعرب على 8.35 %، وذلك بعد استبعاد الصفقات.وسجل الأجانب غير العرب صافي شراء بقيمة 258.87 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 1.33 مليون جنيه هذا الأسبوع، وذلك بعد استبعاد الصفقات.الجدير بالذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب قد سجلت صافي شراء قدره 12,000.35 مليون جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي بيع قدره 310.04 مليون جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.واستحوذت المؤسسات على 60.09 % من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 39.91 %.وسجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة 135.31 مليون جنيه هذا الأسبوع، وذلك بعد استبعاد الصفقات.