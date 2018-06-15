شاهد... فيفي عبده كاشفة سبب ابتعادها عن الرقص: تخنت وفشولت

كشفت الفنانة فيفى عبدة حقيقة اعتزالها الرقص، وقالت: "أنا مبطلتش الرقص، الرقص في دمي وبحبه، بس أنا بقالي 5 سنين مش عارفة إيه حصلي، تخنت وفشولت ومبقتش أنا".



وأشارت "عبده"، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج "شيخ الحارة" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء الجمعة، إلى أنها أصابها الاكتئاب في فترة من الفترات بسبب زيادة ضغوطات العمل والحياة مما أدى إلى زيادة وزنها.



وأضافت أنه حدث لها صدمة أثناء وجودها بلبنان بسبب وزنها وذهبت إلى إحدى الصيدليات وتلقت علاجًا لإنقاص الوزن، ناصحة الجميع بألا يستسلموا لزيادة أوزانهم، معقبة: "قالوا بيعمل اكتئاب ولكن لم يهمني".



ووجهت الفنانة حديثها للحاسدين، قائلة: "أنا جدة وأم ومتبصوليش بعين رضية شوفوا إللي اتدفع فيا، يا ناس يا شر كفاية قر، من عشرين سنة مشيت على كرسي عجل بسبب العين والحسد".



