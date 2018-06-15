ولي عهد أبوظبي ورئيس الوزراء الإثيوبي يشهدان توقيع مذكرات تفاهم



وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أنه تم توقيع مذكرة تهدف إلى وضع آليات للإعفاء من متطلبات تأشيرة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية ، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة قنصلية مشتركة الهدف منها تشكيل آلية ثنائية لتبادل المعلومات والتنسيق في مجالات الشؤون القنصلية في كلا البلدين ، وقعها كل من وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ووزير الخارجية الأثيوبي ورقينى قبيو.



كما تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الاقتصادي والفني بهدف تسهيل مختلف أشكال التعاون الاقتصادي والتقني بين البلدين والإسهام في تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية المتبادلة بينهما، وقعها وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري ووزير المالية الأثيوبي أبرهام تكستي.



ووقعت مذكرة تفاهم للتعاون الثقافي تهدف إلى وضع أساس متين للتعاون بين الجانبين في مجالات الثقافة وتنمية المعرفة ولا سيما فيما يتعلق بالآثار والتراث والفنون والمكتبات ، وقعتها وزيرة الثقافة الإماراتية نورة بنت محمد الكعبي ووزيرة الثقافة والسياحة الأثيوبية فوزيا أمين.

وقع ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس الوزراء الاثيوبي أبي أحمد ـ اليوم الجمعة ، في قصر جوبلي في العاصمة أديس أبابا ـ مذكرات تفاهم تهدف إلى تعزيز الشراكات الثنائية والتعاون بين البلدين وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك في مختلف القطاعات.