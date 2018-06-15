مصر تتفوق على أمريكا وبريطانيا أمنيا.. خبراء عن تقرير جلوبال: سقوط الطائرة الروسية في سيناء سبب هذا الإنجاز.. ويجب الترويج لذلك عالميا لإنعاش السياحة

مصر آمنة بشهادة عالمية تخدم قطاعنا السياحي

تصنيف مؤسسة جلوبال أعاد مصر لموقعها الطبيعي بين دول العالم

حادث الطائرة الروسية جعلنا أكثر دول العالم أمانا

الأمن والأمان العنصر الجاذب للسياح

حادث الطائرة الروسية



وفي هذا السياق، قال الدكتور محمد الصياد وكيل وزارة السياحة عضو هيئة تنشيط السياحة الأسبق، إن حادث الطائرة الروسية التي سقطت في سيناء عام 2015 هو من جعل مصر تتصدر قائمة دول العالم الأكثر أمانا في قائمة التقرير السنوي لمجموعة "The Gallup Global Law and Order".



وأضاف «الصياد» أنه عقب سقوط هذه الطائرة طالبت السلطات الروسية بإجراءات أمان إضافية في المطارات المصرية، ومصر نفذت تلك المطالب بصورة احترافية ورفعت كفاءة الأمن والأمان في المطارات، وهو ما جلها تحتل المرتبة الـ16 بين 135 دولة.



إجراءات الأمان رفعت تصنيفنا



وأوضح أن هذه الإجراءات رفعت تصنيف مصر في مستوى الأمن والأمان وكانت في صالح مصر، لافتا إلى ضرورة الترويج لهذا التقرير العالمي الذي يعمل على تحسين صورة مصر عالميا.



وأشار إلى أن السائح بصفة عامة أول شيء يبحث عنه لاختيار وجهته السياحية هو الأمن والأمان في الدولة التي سيقع عليها اختياره.



عنصر نجاح السياحة



فيما قال الدكتور زين الشيخ مستشار مصر السياحي السابق في اليابان، إن عنصر الأمن والأمان هو العنصر الرئيسي في إنجاح منظومة السياحة في أي دولة ومصر حصلت على شهادة عالمية بأنها آمنة.



وأضاف «الشيخ» أن مصر لم تشهد أي مشكلات أمنية خلال الفترة الماضية، كما أن التواجد الإرهابي على أرضنا تراجع بصورة كبيرة بفضل الإجراءات الأمنية التي أخذتها مصر خلال الفترة الماضية.



هذا هو موقع مصر عالميا



وأوضح أن تصنيف مؤسسة "The Gallup Global Law and Order" العالمية أعاد مصر لموقعها الطبيعي بين دول العالم، فهي آمنة ومطمئنة على مدار كل العصور، كما أنه تام اتخاذ العديد من الإجراءات الأمنية غير المسبوقة في مطاراتنا وموانئنا البحرية وكل المداخل الاستراتيجية آمنة.



وأكد على ضرورة الترويج لمثل هذه التقارير الإيجابية على مستوى العالم لأن من شأنها أن تحسن من صورة مصر عالميا، ومن المتوقع أن يشهد قطاع السياحة انتعاشا كبيرا خلال الفترة المقبلة.

صنَّفت مؤسسة "The Gallup Global Law and Order" مصر في الترتيب الـ16 من أصل 135 دولة من حيث الأمن والأمان، متفوقة على الولايات المتحدة وبريطانيا، كما احتلت المرتبة الأولى أفريقيا.السطور التالية تناقش هذا الإنجاز الذي حققته الدولة المصرية في وقت قصير، حتى إنها استطاعت أن تتقدم على الولايات المتحدة وبريطانيا من حيث درجة الأمن والأمان، طبقا لرؤى وتحليلات الخبراء والمطلعين على ملف السياحة، مع شرح وافٍ لكيفية استخدام هذا الإنجاز للترويج لمصر عالميا.