ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ملفات

مصر تتفوق على أمريكا وبريطانيا أمنيا.. خبراء عن تقرير جلوبال: سقوط الطائرة الروسية في سيناء سبب هذا الإنجاز.. ويجب الترويج لذلك عالميا لإنعاش السياحة

الجمعة 15/يونيو/2018 - 11:30 م
مصر ضمن الدول الأكثر
مصر ضمن الدول الأكثر أمانا في العالم - صورة أرشيفية
محــمـــد مجـــــدي
مستشارنا السابق في اليابان:
مصر آمنة بشهادة عالمية تخدم قطاعنا السياحي
تصنيف مؤسسة جلوبال أعاد مصر لموقعها الطبيعي بين دول العالم

عضو هيئة تنشيط السياحة السابق:
حادث الطائرة الروسية جعلنا أكثر دول العالم أمانا
الأمن والأمان العنصر الجاذب للسياح

صنَّفت مؤسسة "The Gallup Global Law and Order" مصر في الترتيب الـ16 من أصل 135 دولة من حيث الأمن والأمان، متفوقة على الولايات المتحدة وبريطانيا، كما احتلت المرتبة الأولى أفريقيا.

السطور التالية تناقش هذا الإنجاز الذي حققته الدولة المصرية في وقت قصير، حتى إنها استطاعت أن تتقدم على الولايات المتحدة وبريطانيا من حيث درجة الأمن والأمان، طبقا لرؤى وتحليلات الخبراء والمطلعين على ملف السياحة، مع شرح وافٍ لكيفية استخدام هذا الإنجاز للترويج لمصر عالميا.

حادث الطائرة الروسية

وفي هذا السياق، قال الدكتور محمد الصياد وكيل وزارة السياحة عضو هيئة تنشيط السياحة الأسبق، إن حادث الطائرة الروسية التي سقطت في سيناء عام 2015 هو من جعل مصر تتصدر قائمة دول العالم الأكثر أمانا في قائمة التقرير السنوي لمجموعة "The Gallup Global Law and Order".

وأضاف «الصياد» أنه عقب سقوط هذه الطائرة طالبت السلطات الروسية بإجراءات أمان إضافية في المطارات المصرية، ومصر نفذت تلك المطالب بصورة احترافية ورفعت كفاءة الأمن والأمان في المطارات، وهو ما جلها تحتل المرتبة الـ16 بين 135 دولة.

إجراءات الأمان رفعت تصنيفنا

وأوضح أن هذه الإجراءات رفعت تصنيف مصر في مستوى الأمن والأمان وكانت في صالح مصر، لافتا إلى ضرورة الترويج لهذا التقرير العالمي الذي يعمل على تحسين صورة مصر عالميا.

وأشار إلى أن السائح بصفة عامة أول شيء يبحث عنه لاختيار وجهته السياحية هو الأمن والأمان في الدولة التي سيقع عليها اختياره.

عنصر نجاح السياحة

فيما قال الدكتور زين الشيخ مستشار مصر السياحي السابق في اليابان، إن عنصر الأمن والأمان هو العنصر الرئيسي في إنجاح منظومة السياحة في أي دولة ومصر حصلت على شهادة عالمية بأنها آمنة.

وأضاف «الشيخ» أن مصر لم تشهد أي مشكلات أمنية خلال الفترة الماضية، كما أن التواجد الإرهابي على أرضنا تراجع بصورة كبيرة بفضل الإجراءات الأمنية التي أخذتها مصر خلال الفترة الماضية.

هذا هو موقع مصر عالميا

وأوضح أن تصنيف مؤسسة "The Gallup Global Law and Order" العالمية أعاد مصر لموقعها الطبيعي بين دول العالم، فهي آمنة ومطمئنة على مدار كل العصور، كما أنه تام اتخاذ العديد من الإجراءات الأمنية غير المسبوقة في مطاراتنا وموانئنا البحرية وكل المداخل الاستراتيجية آمنة.

وأكد على ضرورة الترويج لمثل هذه التقارير الإيجابية على مستوى العالم لأن من شأنها أن تحسن من صورة مصر عالميا، ومن المتوقع أن يشهد قطاع السياحة انتعاشا كبيرا خلال الفترة المقبلة.

ترشيحاتنا

بث مستمر.. مواجهة البرتغال وإسبانيا في كأس العالم

بجودة عالية .. شاهد مباراة إسبانيا والبرتغال

رونالدو يقود البرتغال بالتعادل أمام إسبانيا بهاتريك.. فيديو وصور

حكم قمة الأهلى والزمالك : هدف أوروجواي بمرمى مصر غير شرعى

شاهد.. نجيب ساويرس يوجه رسالة مؤثرة بعد خسارة مصر من اوروجواي

حادث مروع في مقهى أثناء مشاهدة مباراة مصر وأوروجواي.. صور

شوبير: عندنا وحش في حراسة مرمى مصر اسمه محمد الشناوي.. فيديو

أول تعليق من محمد الشناوي بعد تألقه في مباراة مصر واوروجواي بالصور

كافاني يطلب قميص محمد صلاح عقب مباراة مصر وأوروجواي بالصور

شاهد.. تعليق مفاجئ من أحمد شوبير على مباراة مصر وأوروجواي

نيران صديقة تمنح إيران 3نقاط من المغرب بـ كأس العالم.. فيديو

كافاني: منتخب مصر يمتاز بالقوة والحيوية.. وعانينا من الشناوي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أبرز إطلالات للمحجبات على البحر

شاهد.. مران منتخب انجلترا استعدادا لتونس فى كأس العالم

اختاري إطلالة الميتالك خلال العيد .. صور

ذهول بين مشجعى مصر بعد تسجيل خمينيز هدف اوروجواي..صور

شاهد.. أكثر إطلالات النجمات جدلا خلال شهر رمضان

فيديو

النجوم يهنئون قراء صدى البلد بحلول عيد الفطر.. فيديو
ملخص اليوم الثانى من كأس العالم
شوبير يشيد بحراس منتخب مصر بعد تعليقهم على أداء الشناوي.. فيديو
فيفي عبده: أنا تاريخ وتريند على مواقع التواصل الاجتماعي.. فيديو
شاهد... تعليق محمد الشناوي على الأداء في مباراة مصر واوروجواي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟