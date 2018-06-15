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حوادث

مصرع طفل غرقا بمجرى مائي في المنوفية

الجمعة 15/يونيو/2018 - 11:07 م
غرق طفل - ارشيفيه
غرق طفل - ارشيفيه
محمد امين
لقى طفل مصرعه غرقا بمجرى مائى مار أمام منزله في الباجور بالمنوفية، تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة.

تلقي اللواء أحمد عتمان مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز الباجور بتلقيه بلاغا من الأهالي بغرق طفل.

وتبين غرق الطفل ع.و.ع .يبلغ من العمر عاما ونصف العام، غرقا بمجرى مائي مار أمام منزله وتم انتشال جثته من قبل الأهالي.

بسؤال والده افاد أن نجله كان يلهو أمام منزله وسقط في الترعة المارة أمام منزله مما أدي لمصرعه، وبتوقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة مفتش الصحة افاد أن الوفاة نتيجة اسفكسيا الغرق.

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