إحباط محاولة تهريب 18 آي فون بحوزة راكب قادم من الامارات

تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولى من إحباط محاولة تهريب 18 تليفونا محمولا لدى راكب قادم من الإمارات.



وقالت مصادر جمركية بمطار القاهرة الدولى انه أثناء إنهاء إجراءات وصول رحلة طيران الإمارات اشتبه مصطفي دوله مأمور الجمرك في احد الركاب نظرا لكثرة تردده وقصر مده سفره فقام مامور الجمرك مؤمن احمد وحيد بتفتيش حقيبته، عثر بداخلها علي ١٢ تليفونا.



وبفحص احدى الشنط البلاستيك الموجودة علي عربة الحقائب عثر علي ٦ تليفونات محمولة فامر عصام انور عطية مدير الجمرك بتشكيل لجنة مكونة من هاني وزيري واحمد فوزي وهاني صليب تحت اشراف هاشم مصطفي هاشم لتفتيش امتعة الراكب فعثر علي ٦٤٠ عبوة رموش صناعية.



وتم العد والتحريز بمعرفة محمود رجب ولؤي علي تحت اشراف روؤف نظير مشرف الصالة الحمراء.‏