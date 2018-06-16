علي جمعة يوضح فضل صيام رمضان واتباعه بـ6 أيام من شوال.. ودار الإفتاء توضح حكم جمع النية بين صيامها والقضاء ومن تعهد بصيامها سنويا ولم يستطع

أحكام صيام ستة من شوال

علي جمعة يوضح فضل صيام رمضان و6 أيام من شوال

حكم جمع النية بين صيام قضاء رمضان و6 أيام من شوال

حكم من تعهد بصيام 6 أيام من شوال سنويا ولم يستطع

أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أن من صام شهر رمضان كاملًا ثم صام 6 أيام من شهر شوال فيحسب له صيام سنة كاملة.واستشهد «جمعة»، خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم»، المذاع على فضائية «سي بي سي»، بما وري عنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ». أخرجه أحمد (5/417 رقم 23580).وأوضح أن معنى صيام الدهر كله الذي ذكره النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الشريف، يعني بأن صيام شهر رمضان 30 يومًا وثواب اليوم يوازي عشرة أيام يكون بذلك 300 يوم، ثم يتبعه بصيام ستة من شوال وأيضًا اليوم بعشرة فيكون الأجر 60 يومًا، وهنا يكون المجموع الكلي 36 يومًا، ونضرب هذه الأيام في عشرة أيام يساوي 365 يومًا وهي عدد أيام السنة، وبذلك يكون الإنسان صام الدهر كله كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-.وأوضح أنه يجوز للمسلم أن ينوي نية صوم النافلة -6 من شوال- مع نية صوم الفرض -قضاء الأيام التي أفطرها في رمضان، ويحصل المسلم بذلك على الأجرين.وأفاد بأنه يجوز للمرأة المسلمة أن تقضي ما فاتها من صوم رمضان في شهر شوال، وتكتفي به عن صيام الست من شوال، ويحصل لها ثوابها؛ لكون هذا الصيام قد وقع فى شهر شوال.وبيّن أن من أحب أن يَقْضِيَ ما أفطره من رمضان ولا يزيدَ على ذلك، فإنه تبرأُ ذمتُه بقضاء هذه الأيام من رمضان في شوّال، ويحصلُ له ثوابُ صيام السِّتِّ من شوّال إن اسْتَوْفي عَدَدَها في قضائه، وبوقوع هذا الصيامِ في أيامِ السِّت يَحْصُلُ لَهُ الأجْرُ، وعلى ذلك نص جماعة من الفقهاء، وهو المعتمد عند الشافعيَّة.من جانبه، قال الشيخ عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجب على العبد المسلم إذا فاته صيام يوم من أيام رمضان أن يقوم بقضائه بعد أن ينتهي شهر رمضان، لأن صيام رمضان فرض على كل مسلم ولا يجوز أن لا يقوم بقضائه، ويفضل أن يقضي المسلم الأيام التي أفطرها بعد انتهاء رمضان مباشرة، ويفضل أن يقوم بقضائها بشكلٍ متتالٍ حتى ينال رضا الله عنه، وسنقوم هنا بمعرفة بعض الأحكام في قضاء الصيام عن الأيام التي أفطر فيها المسلم.وأضاف "الورداني" خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء فى إجابته على سؤال «هل صيام القضاء أولى أم الستة من شوال ؟»، الأولى أن تصومي ما عليك من رمضان لكى يتمم صيام الشهر كاملًا وحتى لا يبقى عليك أيام لأن مسألة المبادرة بقضاء الفوائت أولى وأفضل من تأخيره.وتابع قائلًا: "فإن كنت تصومين الـ6 من شوال مع قضاء ما عليك من رمضان ففى هذه الحالة عليك أن تصومي شوال وبعد ذلك تقضي ما عليك من رمضان، وإن كنت تصومين القضاء والـ6 من شوال مع فالأولى والأفضل أن تقضى ما عليكي أولًا ثم تتبعهم بـ6 من شوال".من جهته، وجهت متصلة الى الشيخ أحمد ممدوح ، أمين الفتوي بدار الإفتاء المصرية، خلال برنامج «فتاوى الناس» عبر فضائية «الناس» ، سؤالًا تقول فيه " انها تصوم الست من شوال منذ عدة سنوات وذلك شكرًا لله على ان أعطى لها شئً كانت تريده ، فهل هذا نذر ام لا ؟ و أنها السنة الماضية لم تستطيع ان تصومهم فهل عليها قضائهم ؟ ".رد الشيخ عليها قائلًا :" أن هذا لم يكن نذر، لان النذر يعنى المكافأة أى إن فعلت يارب أفعل، لكن هذا به شئً من العزم ، و ليس عليها قضاء ما فاتها السنة الماضية من صيام الست أيام من شوال ".