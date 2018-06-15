رونالدو يحقق رقمين فريدين أمام إسبانيا

حقق كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد، رقمين قياسيين بهدفه الأول في مرمى إسبانيا اليوم الجمعة في اللقاء المقام بالمجموعة الثانية لكأس العالم.



وسجل رونالدو الهدف الأول للبرتغال في مرمى إسبانيا بعد مرور 4 دقائق من ركلة جزاء ليصبح أول لاعب في التاريخ يسجل في 8 نسخ لبطولات دولية كبرى متتالية ضمن منافسات كأس العالم وكأس أمم أوروبا وكأس القارات.



كما أصبح نجم ريال مدريد رابع لاعب يسجل في 4 نسخ متتالية من كأس العالم، ليعادل بذلك نفس الإنجاز الذي حققه الأسطورة بيليه، وميروسلاف كلوزه وأوفي زيلر.