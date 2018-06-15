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كأس العالم

بوهدوز يعتذر للجمهور المغربي

الجمعة 15/يونيو/2018 - 10:38 م
صدى البلد
نور عادل
أعرب عزيز بوهدوز مهاجم منتخب المغرب، عن أسفه بسبب الطريقة التي انهزم بها أسود الأطلس أمام إيران بهدف دون رد في مونديال روسيا.

وقال بوهدوز: "كنا نتطلع لتحقيق الفوز في المباراة الأولى، لأننا نعرف أهميتها في سباق التأهل".

وأكد اللاعب أن الهزيمة لن تنال من إصرار منتخب المغرب في تحقيق نتائج إيجابية، من أجل تعويض الخسارة.

وأضاف لاعب سانت باولي الألماني: "الخسارة لن تقصينا من البطولة، علينا أن نتشبث بحظوظنا، حتى آخر مباراة".

وأتم: "أعتذر للجمهور المغربي على الخطأ الذي ارتكبت، وأتمنى أن أساعد الأسود على تحقيق الفوز في المواجهات المقبلة".

وكان بوهدوز ارتكب خطأ فادحًا أمام إيران، حيث تسبب في خسارة الأسود، بعد أن سجل هدفًا في مرماه في الدقيقة 95 من المباراة.

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