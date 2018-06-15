المقاومة اليمنية تسيطر على مطار الحديدة ناريا



وأوضحت قناة (سكاي نيوز) الاخبارية أن السيطرة النارية على المطار جاءت وسط انهيارات كبيرة في دفاعات الميليشيات المتمركزة في المدخل الجنوبي للمدينة، وذلك بمشاركة وإسناد من القوات المسلحة الإماراتية العاملة ضمن التحالف العربي في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية.

وتمكنت القوات المشتركة من أسر عدد كبير من مسلحي الميليشيات الذين فقدوا السيطرة على مواقعهم في محيط مطار الحديدة، فيما قتل العشرات منهم بنيران المقاومة وغارات مقاتلات التحالف التي حطمت تحصيناتهم وأربكت صفوفهم.



وأحكمت قوات المقاومة سيطرتها على مناطق استراتيجية جديدة في المدخل الجنوبي لمدينة الحديدة غربي اليمن إضافة إلى الدوار الكبير المؤدي إلى المطار، فيما تشتد المواجهات بين المقاومة والميليشيات في شارع الخمسين المتفرع من الدوار لتقترب من البوابة الغربية للمطار وتضيق الخناق على ميليشيات الحوثي الإرهابية.



وتمكنت الفرق الهندسية التابعة لقوات المقاومة من تفكيك شبكات ألغام متنوعة وعبوات ناسفة "إيرانية الصنع" كانت ميليشيات الحوثي تراهن عليها كسياج في المدخل الجنوبي للمدينة في محاولة منها لتأخير التقدم الميداني للقوات.



وشنت مقاتلات التحالف العربي غارت جوية دقيقة استهدفت تعزيزات وآليات عسكرية تابعة للحوثيين قادمة من محافظة إب (وسط اليمن) إلى أطراف مديرية حيس، إضافة إلى تدمير تعزيزات بالقرب من مفرق العدين ما أسفر عن مقتل العشرات في صفوف الميليشيات.

سيطرت قوات المقاومة اليمنية المشتركة بإسناد ومشاركة من التحالف العربي، مساء الجمعة، على مطار الحديدة ناريا، مع محاصرة عناصر ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران داخل أسوار المطار.