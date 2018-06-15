ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

المقاومة اليمنية تسيطر على مطار الحديدة ناريا

الجمعة 15/يونيو/2018 - 10:50 م
المقاومة اليمنية
المقاومة اليمنية تسيطر على مطار الحديدة ناريا
أ ش أ
سيطرت قوات المقاومة اليمنية المشتركة بإسناد ومشاركة من التحالف العربي، مساء الجمعة، على مطار الحديدة ناريا، مع محاصرة عناصر ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران داخل أسوار المطار.

وأوضحت قناة (سكاي نيوز) الاخبارية أن السيطرة النارية على المطار جاءت وسط انهيارات كبيرة في دفاعات الميليشيات المتمركزة في المدخل الجنوبي للمدينة، وذلك بمشاركة وإسناد من القوات المسلحة الإماراتية العاملة ضمن التحالف العربي في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية.
وتمكنت القوات المشتركة من أسر عدد كبير من مسلحي الميليشيات الذين فقدوا السيطرة على مواقعهم في محيط مطار الحديدة، فيما قتل العشرات منهم بنيران المقاومة وغارات مقاتلات التحالف التي حطمت تحصيناتهم وأربكت صفوفهم.

وأحكمت قوات المقاومة سيطرتها على مناطق استراتيجية جديدة في المدخل الجنوبي لمدينة الحديدة غربي اليمن إضافة إلى الدوار الكبير المؤدي إلى المطار، فيما تشتد المواجهات بين المقاومة والميليشيات في شارع الخمسين المتفرع من الدوار لتقترب من البوابة الغربية للمطار وتضيق الخناق على ميليشيات الحوثي الإرهابية.

وتمكنت الفرق الهندسية التابعة لقوات المقاومة من تفكيك شبكات ألغام متنوعة وعبوات ناسفة "إيرانية الصنع" كانت ميليشيات الحوثي تراهن عليها كسياج في المدخل الجنوبي للمدينة في محاولة منها لتأخير التقدم الميداني للقوات.

وشنت مقاتلات التحالف العربي غارت جوية دقيقة استهدفت تعزيزات وآليات عسكرية تابعة للحوثيين قادمة من محافظة إب (وسط اليمن) إلى أطراف مديرية حيس، إضافة إلى تدمير تعزيزات بالقرب من مفرق العدين ما أسفر عن مقتل العشرات في صفوف الميليشيات.

ترشيحاتنا

مشاهدة مباراة إسبانيا والبرتغال .. بث مباشر

نيران صديقة تمنح إيران 3نقاط من المغرب بـ كأس العالم.. فيديو

حقيقة لافتة امال عبد الحميد في مباراة مصر بكأس العالم .. صور

مباراة مصر واوروجواى .. "خوسيه" يحرز هدفا قاتلا فى مرمى الفراعنة..فيديو

كريستيانو رونالدو يضيف الهدف الثاني للبرتغال أمام إسبانيا.. فيديو

حكم قمة الأهلى والزمالك : هدف أوروجواي بمرمى مصر غير شرعى

فيفي عبده: أنا عندي 15 سنة وبعيش أجمل أيام حياتي.. فيديو

خطأ فادح لموقع بطولة كأس العالم في مباراة مصر وأوروجواي

شاهد .. رد فعل محمد صلاح بعد هدف تقدم اوروجواى فى شباك مصر

مشاهدة مباراة المغرب و إيران بكأس العالم .. بث مباشر

ميسي وأجويرو يقودان هجوم الأرجنتين غدا أمام أيسلندا

بث مستمر.. مواجهة البرتغال وإسبانيا في كأس العالم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أبرز إطلالات للمحجبات على البحر

شاهد.. مران منتخب انجلترا استعدادا لتونس فى كأس العالم

اختاري إطلالة الميتالك خلال العيد .. صور

ذهول بين مشجعى مصر بعد تسجيل خمينيز هدف اوروجواي..صور

شاهد.. أكثر إطلالات النجمات جدلا خلال شهر رمضان

فيديو

شوبير يشيد بحراس منتخب مصر بعد تعليقهم على أداء الشناوي.. فيديو
فيفي عبده: أنا تاريخ وتريند على مواقع التواصل الاجتماعي.. فيديو
شاهد... تعليق محمد الشناوي على الأداء في مباراة مصر واوروجواي
شاهد... فيفي عبده كاشفة سبب ابتعادها عن الرقص: تخنت وفشولت
شوبير: عندنا وحش في حراسة مرمى مصر اسمه محمد الشناوي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟