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كأس العالم

مدرب المغرب : الخسارة في الوقت بدل الضائع محبط للغاية

الجمعة 15/يونيو/2018 - 10:47 م
صدى البلد
أ ش أ
أعرب المدير الفني الفرنسي للمنتخب المغربي هيرفي رينار عن حزنه لتلقى هزيمة ، اليوم الجمعة أمام إيران بهدف مقابل لاشىء في مونديال روسيا ، وقال :" الخسارة في الوقت بدل الضائع تعد أسوأ شئ يمكن أن يحدث لفريقه ، وانه محبط للغاية لكون الخسارة جاءت بهدف ذاتي".
وأضاف رينار في تصريح عقب اللقاء نقلته وكالة الأنباء الأسبانية "أنا محبط للغاية" ، وأوضح المدرب الفرنسي أن لاعبيه افتقدوا لـ"الدقة الفنية" وأضاعوا "فرصا غير عادية"، مشيرا إلى أن منتخب إيران لعب بطريقة لم يتوقعوها .
وشدد رينار على أنه في ظل التنافس طوال ثلاث مباريات في المجموعة فإن "هناك أمل دائم"، مؤكدا أن هدفه حاليا هو "التركيز على المباراة الثانية" التي ستكون أمام البرتغال يوم الأربعاء المقبل.

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