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كأس العالم

ناتشو يكرر رقم مدربه بكأس العالم

الجمعة 15/يونيو/2018 - 10:55 م
صدى البلد
نور عادل
تمكن ناتشو فيرنانديز ظهير أيمن منتخب إسبانيا، من تسجيل هدف بلاده الثالث في مرمى البرتغال خلال المباراة التي أقيمت بينهما في إطار منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية بنهائيات كأس العالم.

وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن ناتشو فيرنانديز هو أول لاعب من فريق ريال مدريد يسجل هدفًا من خارج المنطقة مع المنتخب الإسباني في كأس العالم منذ هدف فرناندو هييرو لاعب المنتخب السابق والمدير الفني الحالي في مرمى نيجيريا بمنافسات كأس العالم 1998.

يشار إلى أن هدف ناتشو هو الهدف الأول له مع إسبانيا، بعد 18 مباراة لعبها مع المنتخب.

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