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كأس العالم

مدرب إيران يعرب عن سعادته بانتزاع الفوز على المنتخب المغربي

الجمعة 15/يونيو/2018 - 10:41 م
المدرب البرتغالي
المدرب البرتغالي لمنتخب إيران كارلوس كيروش
أ ش أ
أعرب المدرب البرتغالي لمنتخب إيران كارلوس كيروش عن سعادته البالغه بانتزاع الفوز على المغرب بهدف نظيف اليوم الجمعة ضمن منافسات مونديال روسيا ، وأوضح أن خطته كانت تهدف إلى الضغط على الخصم و"إحداث إنهيار ذهني" لمهاجمي المغرب، كي يفاجئهم بعد ذلك في الهجمات المرتدة.
وقال المدرب البرتغالي في تصريح نقلته وكالة الأنباء الإسبانية "خطتنا منذ الدقيقة الأولى كانت إحداث إنهيار ذهني للاعبي المغرب، حيث حاولنا أن نصدر لهم الإحباط وأن "نخنق" صانعي اللعب لديهم..لقد كانوا دائما تحت السيطرة حتى في الشوط الأول ، كانت الفرص الأخطر لإيران".
وأضاف كيروش أن "الفرصة التي صنعها لاعبوا إيران قبل نهاية الشوط الأول أصابت "الدفاع المغربي بالخوف"، وكانت هذه هي نقطة التحول فى المباراة لأن لاعبي المغرب أدركوا أنهم قد يخسرون".
وأكد كيروش :"أن المغرب فريق كبير ولديه النجوم .. ولكني متأكد أن الخصم لم يتوقع أن يكون المنتخب الإيراني فريقا صعبا لهذا الحد، وأعتقد أنها المرة الأولى خلال الشهور الأخيرة التي ينجح فيها فريق في مفاجأة المغرب".
ووصف المدرب البرتغالي الفوز الذى انتزعه اليوم "بالانتصار الثمين "، موضحا :"أن الفوز في أول مباراة في كأس العالم صعب وشاق للغاية، ولكننا ادركنا أن المغرب يبدأ مبارياته دائما بسرعة وحسم وحماس، وتوقعنا بداية هجومية وكنا على أتم استعداد لاحتوائها".
وعن ثاني مباريات المجموعة أمام إسبانيا قال :" ستكون مباراة صعبة .. ندرك أنهم يستطيعون صناعة الفرص بداية من حارس المرمى وحتى المهاجم، وهي الطريقة التي ستجعلنا نفكر في خطة أخرى".
يذكر أن أسود الأطلس سقطوا بهدف ذاتي في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني ليخسروا أول لقاء لهم في المونديال بعد غياب دام لعشرين عاما.

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