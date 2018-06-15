وزير الداخلية الألماني يقيل رئيسة مكتب الهجرة واللاجئين

أقال وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر رئيسة المكتب الاتحادي الألماني للهجرة واللاجئين يوتا كورت ، اليوم الجمعة ، بعد الفضائح التي حدثت تحت رئاستها بالمكتب إثر منح عدد كبير من طالبي اللجوء الحق في الإقامة بألمانيا بشكل غير قانوني.

وذكرت إذاعة (دويتشلاند) أن رئيسة المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين المعروف اختصارًا بـ "بامف" تعرضت إلى ضغوط متزايدة ، بينها المطالبة بإقالتها أو دفعها إلى الاستقالة من منصبها ، وذلك رغم الجهود التي بذلتها من أجل كشف كل جوانب فضيحة فرع المكتب في بريمن الذي وافق على حوالي ١٢ طلب لجوء بشكل غير قانوني.