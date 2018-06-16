القاهرة في أسبوع.. المحافظ يشارك المواطنين والأيتام فرحة العيد.. ويطمئن على مستوى الخدمات والإجراءات الأمنية.. ويسلم 24 دراجة بخارية لمتحدى الإعاقة

محافظ القاهرة يستقبل وفد الكنيسة المصرية للتهنئة بعيد الفطر

عبد الحميد يشهد ختام فعاليات الدورة الرمضانية لكرة القدم الخماسية للعاملين بالمحافظة

ويؤكد:

إنشاء مظلة لانتظار المواطنين وحمايتهم من أشعة الشمس بمستودع غاز عين الصيرة

توفير نقاط أمنية ثابتة ومتحركة داخل الحدائق وفي محيطها

شهدت محافظة القاهرة عدة أحداث وفعاليات على مدار الأسبوع المنقضي والتي تضمنت جولة تفقدية للمهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، جولة تفقدية في أول أيام عيد الفطر بدأها بتفقد مرسى الأتوبيس النهري بمنطقة ماسبيرو للاطمئنان على تطبيق كافة الاشتراطات والاستعدادات الأمنية لتأمين سلامة مستخدمي الأتوبيس.وأكد على تأمين المرسى وتفتيش الوحدات دوريا قبل صعود الركاب إليها مع عدم السماح بتحرك أي وحدة قبل التأكد من استيفائها كافة اشتراطات الحماية المدنية وشرطة المسطحات مع التأكيد على عملها بكفاءة واتخاذ إجراءات دورة الصيانة اللازمة لها .كما تفقد المحافظ مستودع بوتاجاز عين الصيره بحي مصر القديمة والتأكد من توفير اسطوانات أنابيب البوتاجاز وبيعها بالأسعار الرسمية خلال أيام العيد لتلبية احتياجات المواطنين.وتابع محافظ القاهرة جولاته بالعاصمة في أول أيام عيد الفطر بحديقة الميريلاند وذلك لمشاركة المواطنين احتفالاتهم بعيد الفطر والاطمئنان على توفير احتياجاتهم الأساسية ومتابعة وضع الحدائق في أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بعد تجديد الحديقة بشكل كامل يليق بالمواطن القاهري وزائريها من المحافظات الآخرة خلال أيام العيد .وأكد محافظ القاهرة على رئيس هيئة النظافة بضرورة المتابعة الدورية للألعاب المتواجدة بكافة حدائق القاهرة والتأكد شخصيا من أتمام عملية صيانتها بشكل دوري لضمان أمان وسلامة الأطفال، وتوزيع عدد من أغطية الرأس ( كاب وتشرت) مع أكياس القمامة على رواد الحدائق.وحرص محافظ القاهرة على أن يختم جولاته في أول أيام عيد الفطر بزيارة دار أيتام زمزم للفتيات اليتيمات بمصر الجديدة وتقديم التهاني لهم بمناسبة عيد الفطر المبارك؛ كما التقط بعض الصور التذكارية مع فتيات الدار متمنيًا لهم مزيدًا من التقدم والتوفيق.كما سلم، محافظ القاهرة، منذ قليل، 24 دراجة بخارية "موتوسيكل" لذوى الاحتياجات الخاصة والإعاقة وذلك خلال احتفالية بحديقة الازهر.واكد عبد الحميد، على اهتمام محافظة القاهرة بدعم هذه الفئة، وتذليل كافة العقبات أمامها، وتسهل سبل الحياة لهم، موضحا ان دعم الدولة لمتحدى الإعاقة هو حق لهم، مشيرا إلى أنه سعيد بالمشاركة فى رسم البسمة على وجوه من تسلم اليوم دراجته البخارية.كما شهد ختام فعاليات الدورة الرمضانية لكرة القدم الخماسية والتي أقامتها المحافظة بمركز شباب الجزيرة لتنمية روح المنافسة والتعارف بين العاملين فيها.وأقيمت الدورة هذا العام برعاية حملة "خليك زي آدم" التي أطلقتها المحافظة لحث المواطنين على عدم إلقاء المهملات على الأرض وشارك فيها 16 فريق جرت التصفيات بينهم طوال شهر رمضان، وحصد كأس البطولة فريق هيئة النقل العام بحصوله على المركز الأول تلاه فريق ديوان عام المحافظة في المركز الثاني وفريق الشئون المالية وحي المرج في المركزين الثالث والرابع.وحصل الفائزون على جوائز عينية وميداليات إلى جانب بعض الجوائز المالية، وذلك في حضور اللواء محمد الشيخ سكرتير عام محافظة القاهرة وعدد من الأجهزة التنفيذية والعاملين بالمحافظة.كما زار الأنبا دانيال، سكرتير المجمع المقدس ببطريركية الأقباط الأرثوذوكس والقمص سرجيوس سرجيوس، وكيل عام البطريركية، مندوبي البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية محافظة القاهرة لتقديم التهنئة بحلول عيد الفطر المبارك.واستقبل الوفد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة بمكتبه، حيث لفت المحافظ إلى أن هذه الزيارات المتبادلة، والتي تتكرر على مدار العام في كافة المناسبات بين المسلمين والمسيحيين تعبر عن محبة كبيرة وتبرز مظاهر الود والتعايش بين ابناء الشعب بعيدًا عن البروتوكولات والرسميات.كما شنت الأجهزة التنفيذية بحى مصر القديمة، حملة مكبرة برئاسة اللواء محمد زين العابدين، رئيس الحي، لرفع الإشغالات والباعة الجائلين بنطاق الحي بوجود شرطة المرافق.على جانب آخر، أزال الحي عقارا متصدعا مكون من 5 طوابق والكائن بشارع طاهر بن الحسين بمصر القديمة حفاظا على أرواح المواطنين والمارة، كما تم البدء فى أعمال رصف شوارع زهراء مصر القديمة.