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كأس العالم

شاهد... تعليق محمد الشناوي على الأداء في مباراة مصر واوروجواي

الجمعة 15/يونيو/2018 - 10:48 م
محمد الشناوي حارس
محمد الشناوي حارس مرمى الاهلي
عمرو ابوبكر
قال محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي، إن الفراعنة قدموا مباراة مميزة أمام منتخب أوروجواي في المباراة التي انتهت بين الفريقين بفوز منتخب السيلستي بهدف دون رد في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وأضاف الشناوي خلال تصريحاته عقب انتهاء المباراة عرضها الإعلامي أحمد شوبير في برنامج مع شوبير المذاع على فضائية صدى البلد، أن عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر الاول دائما يوجه له النصيحة ويساعده على تقديم أفضل ما لديه.

وأشار الشناوي الى أن، منتخب مصر مازالت أمامه فرصة كبيرة في الصعود ولن نستسلم من اول جولة على الرغم من تحقيق مكسب كبير وظهرنا بشكل مميز جدا.

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