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فيفي عبده: أنا تاريخ وتريند على مواقع التواصل الاجتماعي.. فيديو

الجمعة 15/يونيو/2018 - 11:03 م
فيفي عبده
فيفي عبده
عمرو ممدوح
كشفت الفنانة فيفي عبده، الغرض من فيديوهات الرقص التي تنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحة أنها تحب الرقص وتجد سعادتها فيه وأنها ظُلمت في المسرح.

ولفتت "عبده"، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج "شيخ الحارة" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء الجمعة، إلى أن الرقص يعالج الاكتئاب وأن ساعة الرقص تعادل 5 ساعات سير على جهاز الرياضة.

وأضافت مستنكرة: "هل أنا شكلي مقزز وماحدش بيقدر يشوفه بسبب سني، لما بطلع لجمهوري على وسائل التواصل ببقى تريند"، متابعة: "أنا تاريخ ومع الكل من الصالون بتاعي وبسبب السوشيال ميديا الكل هيلاقيني في أي وقت من جميع أنحاء العالم"، مؤكدة أن الرقص مزاج فني.

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