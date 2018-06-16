صحافة السبت .. الرئيس يشارك أبناء الشهداء فرحة العيد وسط أجواء من السعادة والوفاء.. والحدائق العامة والشواطئ كاملة العدد.. ومباراة منتخب مصر وأوروجواي تخاطب عقول الشباب

الرئيس يشارك أبناء الشهداء فرحة العيد وسط أجواء من السعادة والوفاء بتضحيات الشهداء

حدائق الحيوان تستقبل ١٠٠ ألف زائر

الفــــــرحة جمعــــــت المســــــلمين والمسيحيــــــين بالفيوم

«مؤمن ومالك» عاشا فرحة أول عيد بعد فراق والدهما وسيواصلان مشواره في الدفاع عن مصر

عيد.. بطعم الوفاء

مصر ترسم البهجة علي وجوه أسر الشهداء

حملات على الحدائق العامة والمتنزهات لفك التكدسات ومواجهة الجرائم

الشرطة النسائية تنتشر في القاهرة الكبرى لمواجهة التحرش

سفير مصر بموسكو لـ"الوطن": أداء المنتخب متوازن و23 ألف مشجع أمام روسيا

تناولت صحافة اليوم السبت ثاني أيام عيد الفطر المبارك عددا من الأخبار والموضوعات المهمة التي تشغل بال الرأي العام المحلي والدولي والتي جاءت أبرزها كالتالي:أدي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلي للقوات المسلحة صلاة عيد الفطر المبارك ، بمسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة ، بحضور الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق محمد ذكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق محمد فريد رئيس آركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية ولفيف من الوزراء وكبار رجال الدولة وعدد من قادة وضباط ومقاتلوا القوات المسلحة والشرطة ، وعدد من أبناء الشهداء .وألقي الدكتور أسامة الأزهر، مستشار الرئيس للشئون الدينية، خطبة عيد الفطر المبارك تحدث خلالها عن فضل القرآن في إرساء أسس الحضارة بما يحملة القرآن من دعوة الي العلم والعمل وإعمال العقل والترابط والتماسك والدعوة الي التكافل بين المجتمع واكتشاف وتنمية القدرات والملكات الإبداعية التي تسهم في البناء والتنمية ومواجهة الصعاب من أجل تحقيق الأهداف والغايات .وعقب الصلاة وتأكيدا علي دعم واهتمام الدولة المصرية بأبناء وأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية والأيتام ومتحدي الإعاقة ، شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلي للقوات المسلحة المئات من الأسر المصرية مظاهر الاحتفال بعيد الفطر المبارك ، وذلك خلال الاحتفالية التي أقامتها القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الشباب ووزارة التضامن الاجتماعي بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة ، والتي تأتي تنفيذا للمبادرة التي أطلقها الرئيس خلال الندوة التثقيفية السابعة والعشرين عرفانا ووفاء لأسر الشهداء ومصابي العمليات من أبطال القوات المسلحة والشرطة الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الدفاع عن الوطن ومواجهة قوي التطرف والإرهاب ، والتأكيد علي رعاية واهتمام الدولة المصرية بذوي الاحتياجات الخاصة باعتبارهم فئة عزيزة من أبناء مصر .تضمن الاحتفال الذي نظمته إدارة الشئون المعنوية بمشاركة عدد من الشركات الوطنية المصرية علي مدى أيام عيد الفطر المبارك العديد من العروض الفنية والفقرات الترفيهية تشمل عروض السيرك والساحر ومسرح العرائس ، وتجهيز مناطق مفتوحة لألعاب الأطفال ، إلي جانب توزيع العديد من الهدايا المادية والتذكارية للمئات من أسر الشهداء والمصابين .وحرص الرئيس علي مصافحة الأسر المتواجدة بالاحتفال ومشاركتهم تناول وجبة الإفطار ، مؤكدا علي اعتزاز وتقدير الشعب المصري بتضحيات أبنائه الذين قدموا دمائهم وأرواحهم فداءً لهذا الوطن الغالى ودفاعًا عن استقراره .كما قام الرئيس بتكريم عدد من أبناء الشهداء من المراحل العمرية المختلفة وتسليمهم عددا من الهدايا التذكارية ، ومشاركتهم مظاهر الفرحة بالعيد باعتبارهم طاقة إيجابية تبعث علي الأمل والإرادة والتحدي لاستكمال مسيرة الوطن نحو البناء والتقدم وبما يليق بتضحيات أبنائه جيلا بعد جيل .أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حالة الطوارئ بمختلف حدائق الحيوان خلال أيام عيد الفطر المبارك لاستقبال أكثر من ١٠٠ ألف زائر حيث تقرر منع الإجازات لجميع العاملين أثناء فترة العيد.وتم تنفيذ خطة لمواجهة الازدحام ومنع تكدس الزائرين، وزيادة عدد منافذ بيع التذاكر، لحديقة حيوان الجيزة وعمل عروض جديدة لزوجي »الأسد مروان»‬ و»‬الأنثي لولا»، والاشبال سكر وليلي، ودود اشهر شمبانزي بالحديقة، وعروض لزوجي الكونغر الاحمر، وانثي النمر البنغالي والملقبة بـ»‬رشا»، وأنثي القرد الأزرق الملقبة »‬بندا» والمكاك البنغالي »‬جميلة»، وتجهيز سينما الأطفال، وفقس لطائر الفزان الذهبي، والغزلان، وأبو حراب السوداني و»‬الاميو» وعروض لأنثي الجمل الآسيوي»ذي السنامين» »‬جني» ومولود لأبو عدس »‬لولبي القرون» المهدد بالانقراض، وبوجا يلاند.وقال د. محمد رجائي رئيس الادارة المركزية لحدائق الحيوان إنه تم عمل خطة تفصيلية في أيام العيد لمواجهة الزحام والمحافظة علي الحيوانات ونظافة الحديقة لتبدو في أبهي صورها وتجهيز شاشتي عرض كبيرتين لعرض مباراة مصر وأوروجواي في كأس العالم التي تقام أول أيام العيد في منطقة الاورمان بالقرب من باب النهضة بالحديقة.وأضاف رجائي إنه تم عرض بانوراما للولدات الصغيرة التي ولدت خلال الشهور الماضية حتي يستمتع الأطفال برؤية الحيوانات الصغيرة كما تم أيضًا عمل عرض تدريبي لسباع البحر.وقررت وزارة الزراعة فتح أبواب حديقة حيوان الجيزة منذ السابعة صباحا بسبب زيادة الإقبال علي دخول الحديقة بعد صلاة العيد والسيطرة علي التكدس أمام أبواب الحديقة بالجيزة.في مشهد بارز في أجواء الاحتفال بالعيد، يتمثل في العناق الرائع بين المساجد والكنائس يجسد مدي عمق العلاقة والترابط بين نسيج الأمة المصرية، بعد أن شهدت ساحة مركز شباب مدينة سنورس بالفيوم تواجد الشاب القبطي مينا كميل جرجس الغنام وعدد من أصدقائه المسيحيين والمسلمين، وقد وقفوا حاملين العديد من الهدايا ، وقاموا بتوزيعها علي الأطفال المسلمين عقب الانتهاء من أداء صلاة عيد الفطر المبارك، يؤكد مينا كميل جرجس أنه يشعر بسعادة بالغة فور قيامه بتوزيع الهدايا علي الأطفال، مؤكدًا أن العلاقة بين طرفي الأمة في رباط منذ قديم الزمان وليست جديدة.وفي النهاية وجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي قائد الأمة ولكل مواطن في مصر أوجه له التهنئة بحلول عيد الفطر المبارك.فيما قام مجموعة من »شباب بيحب مصر»‬ بتوزيع 3 آلاف كيس علي المواطنين عليها صورة اللاعب الدولي محمد صلاح وبداخلها بالونات »‬شيبسي وحلوي وعصائر» في مشهد عكس مناخ الأمن والاستقرار الذي تشهده البلاد، كما أطلق عدد من الشباب »‬الحمام» عقب انتهاء الصلاة وسط أجواء احتفالية كبيرة في الفيوم.وشهدت المناطق السياحية إقبالا كبيرا من المواطنين من المحافظة، وازدحمت الأندية الرياضية مثل نادي قارون ونادي المحافظة والحديقة الدولية وبعض المنتزهات الخاصة علي الطريق الدائري، كما اكتملت نسب الاشغال بجميع الفنادق علي ساحل البحيرة .كان من بين الحضور في احتفالية الدولة بأبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة أسرة الشهيد عقيد أركان حرب مصطفي الخياط بطل الصاعقة والمجموعة 777 والذي استشهد في العملية الشاملة سيناء 2018 قبل شهرين خلال مواجهة العناصر الإرهابية بشمال سيناء.ووجه محمد الخياط والد الشهيد البطل خالص الشكر والتقدير للدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي وقادة القوات المسلحة لحرصهم علي الاحتفال باول أيام عيد الفطر المبارك وسط أبناء الشهداء للتأكيد علي أن مصر لا تنسي أبناءها وتقدر تضحياتهم في سبيل الحفاظ علي الوطن والدفاع عن أرضه وعرضه.واضاف انه فخور بابنه الشهيد البطل وبتكريم الدولة والرئيس لاسمه، مشيرا إلي أن كل أولاده فداء لمصر ولن يتأخروا في اداء الواجب اذا طلب منهم الدفاع عن هذا الوطن واراضيه.وقال إن البطل مصطفي الخياط استشهد وترك طفلا في الصف الثالث الابتدائي وآخر بالصف الأول الابتدائي وأمنيتهم الالتحاق بصفوف القوات المسلحة لمواصلة مشوار والدهم الشهيد في الدفاع عن مصر وشعبها والثأر من أهل الشر وخوارج العصر.ومن جانبها اكدت الدكتورة رضوي اسماعيل زوجة الشهيد البطل مصطفي الخياط ان الدعوة الكريمة من الدولة لأسرة الشهيد لحضور احتفالية عيد الفطر بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي ساهمت بشكل كبير في تخفيف حالة الحزن علي فراق زوجها الشهيد خاصة انه اول عيد يمر عليها علي نجليه مؤمن ومالك بعد استشهاده وقالت ان ابناءها كانوا سعداء جدا بتكريم الرئيس لاسم والدهم الشهيد البطل وحرصوا علي مصافحته والتقاط الصور التذكارية معه، واضافت ان هذه الاحتفالية وهذا التكريم تأكيد واضح علي حرص الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي علي الوقوف بجانب أسر الشهداء ودعمهم بعدما قدموا أغلي ما عندهم في سبيل الوطن.احتفل المصريون بعيد الفطر المبارك.. حيث أدي الرئيس عبدالفتاح السيسي صلاة العيد بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس مع عدد من أبناء وأسر الشهداء.. في يوم وفاء لأبطال ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن.. قضي الرئيس أول أيام العيد مع أبناء الشهداء.. شاركهم الفرحة وقدم لهم الهدايا.حرص الرئيس علي التحدث معهم.. قال الرئيس موجها حديثه إلي أبناء الشهداء: "فرحنا بكم.. وملأتم الدنيا بركة".. مضيفا انه كان ينتظر هذا اليوم منذ شهور.أكد الرئيس السيسي ان التجمع والاحتفال اليوم يعدان رسالة مفادها ان مصر لم ولن تنسي أبناء وبنات شهداء الوطن أو مصابيه.. مشددا علي ان الدولة دائما متواجدة بجوارهم.وقال ان هؤلاء الشباب قدموا أرواحهم فداء للوطن ومن أجل أن يعيش 100 مليون في أمان وسلام وتابع قائلا: الله وحده هو من سيكافيء هؤلاء الشهداء علي هذا الأمر.اضاف الرئيس السيسي انه كان ينتظر هذا اليوم منذ فترة للاحتفال وسط أبناء الشهداء متمنيا ان يكون قد ادخل جزءا من البهجة والسعادة عليهم.كرَّم الرئيس عددا من أبناء أسر شهداء الوطن من القوات المسلحة والشرطة المدنية خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك بمركز المنارة للمؤتمرات.انتشرت عناصر الشرطة النسائية بوزارة الداخلية في عدد كبير من المناطق التي تشهد إقبالا من المواطنين خلال فترة الأعياد، وذلك لتشديد إجراءات التأمين ومكافحة التحرش والعنف ضد المرأة.ودفعت مديريتي أمن القاهرة والجيزة بعناصر الشرطة النسائية في مناطق كورنيش النيل ووسط القاهرة في محيط دور السينما وفي المتنزهات العامة والحدائق والمراسي النيلية في إطار خطة أمنية مكبرة لتأمين الشارع خلال الاحتفالات.وتلقت عناصر الشرطة النسائية تدريبات مكثفة لمواجهة المتحرشين والسيطرة عليهم وشل حركتهم قبل تقديمهم إلى أقرب قسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية، وأتاحت الدورات التدريبية التي تلقتها عناصر الشرطة النسائية لهن التعامل مع أي من مظاهر الخروج على القانون، والقدرة على ضبط ورصد كل ما من شأنه الإخلال بالأمن العام.وتشن الشرطة النسائية حملات على الحدائق العامة والمتنزهات وتستهدف حملاتهن بشكل رئيسي شبابيك قطع التذاكر وما قد يحيط بها من زحام، حيث تعمل الشرطة النسائية بالتنسيق مع أفراد الأمن الإداري على فك التكدسات ومواجهة الجرائم التي قد تقع أثناء التزاحم والتدافع لقطع التذاكر.وبعثت وزارة الداخلية رسالة طمأنينة إلى الفتيات من خلال الدفع بعناصر الشرطة النسائية في الشوارع خلال الأعياد ووجهت تحذيرا شديدا للمتحرشين.قال السفير المصري في روسيا، إيهاب نصر، إن المنتخب غادر مدينة "يكاترينبورج" بمجرد انتهاء مباراة أوروجواي، في طريقهم إلى مقر إقامتهم بمدينة جروزني الشيشانية.وأضاف السفير لـ"الوطن"، أن مغادرة اللاعبين فور انتهاء المباراة، هو إجراء روتيني متفق عليه مع اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم، لإجراءات خاصة تتعلق بتأمين اللاعبين، والبعثات المشاركة في البطولة.وأشار إلى أنه اطمأن على المنتخب ومعنويات اللاعبين عقب المباراة من الجهاز الإداري للمنتخب، مؤكدا أنه يطمئن على البعثة أولا بأول من خلال سكرتير أول السفارة، محمد رأفت، الذي يوجد معهم بشكل دائم لتذليل العقبات أمامهم.وأكد أن أهم ما ميز مباراة اليوم هو الهتافات التي ظل الجمهور المصري يرددها طوال المباراة ولم تنقطع حتى خارج الاستاد، لافتًا إلى أن 14 ألف مشجع رددوا هتافات وطنية مع رفع الأعلام.ولفت إلى أن عدد المشجعين الذين سيحضرون المباراة القادمة سيزيد عن المباراة الأولى، حيث من المقرر أن يحضر حوالي 23 ألف مشجع.وكشف عن أنه سيرتب زيارة للمنتخب خلال الأيام القادمة في مقر إقامته المنتخب للرفع من الروح المعنوية للاعبين قبل مواجهة الدب الروسي في ثاني مباريات المجموعة الأولى، والاطمئنان على حالتهم عن قرب.ووصف السفير، أداء المنتخب المصري في أولى مبارياته بالأداء المتوازن والجيد نسبيًا.كان السفير، التقى باللاعبين عشية المباراة وصباح اليوم وأدى معهم صلاة الجمعة بمسجد الفندق، كما حرص على تهنئة اللاعب المصري محمد صلاح بعيد ميلاده السادس والعشرين، وأكد أنه لم يتمكن من الاحتفال بعيد ميلاد اللاعب لضيق الوقت وارتباطات المنتخب المصري.