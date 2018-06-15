نقيب السياحيين: إنشاء صندوق كوارث للعاملين في القطاع

أعلن باسم حلقة نقيب السياحيين والمرشح لرئاسة النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر ان العاملين بالفنادق وشركات السياحة تعرضوا لظلم كبير واهدار للحقوق خلال السنوات الماضية وانه يجب اعادة رسم سياسات جديدة للنقابة العامة يكون هدفها تعديلات واجبة في اللائحة وتطبيق الاتفاقية الاخيرة لعمولة الخدمة ١٢٪؜ علي جميع الفنادق .



واضاف فى تصريحات صحفية انه من الضرورى إعادة تفعيل العضوية بالاتحاد الدولي للسياحة بجنيف IUF والتواصل النقابي العربي والافريقي والدولي وإعادة مصر لمكانتها الطبيعية بين المنظمات النقابية في العالم كما ان هناك اتجاه لإنشاء لجان فرعية من النقابة العامة بالمحافظات مكونة من القيادات النقابية بها لفض المنازعات والمفاوضات الجماعية كما اصبح انشاء مركز طبي للسياحيين وعيادات امر ضروري وإنشاء صندوق للطوارئ لصالح العاملين وعلي الغرف السياحية والفنادق ووزارة السياحة دعم هذا الصندوق.



يذكر انه من المقرر يوم الثلاثاء القادم اجراء انتخابات علي رئاسة النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق بوزارة القوي العاملة لاختيار الرئيس الجديدين بين خمسة مرشحين ابرزهم باسم حلقة نقيب السياحيين وممدوح محمدي الرئيس الحالي للنقابة العامة.