شوبير يشيد بحراس منتخب مصر بعد تعليقهم على أداء الشناوي.. فيديو

أشاد الإعلامي أحمد شوبير بحراس مرمى منتخب مصر، بعد تعليقهم واحتفالهم بأداء رفيقهم محمد الشناوي حارس مرمى الفراعنة في مباراة أوروجواي فى نهائيات كأس العالم المقامة في روسيا.



وأضاف شوبير خلال تصريحاته على فضائية صدى البلد في برنامج مع شوبير، أنه شعر بالسعادة البالغة عندما شاهد تغريدة عصام الحضري وشريف اكرامي وأحمد عادل عبد المنعم ومحمد عواد، التي هنأوا خلالها الشناوي بالأداء المميز.



كان حراس مرمى المنتخب المصري هنأوا رفيقهم محمد الشناوي على الأداء المميز الذي قدمه أمام منتخب أوروجواي، ونجح في الحصول على لقب رجل المباراة .