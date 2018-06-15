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كأس العالم

ناتشو: كريستيانو رونالدو سلاح البرتغال وريال مدريد

الجمعة 15/يونيو/2018 - 11:22 م
صدى البلد
نور عادل
أعرب ناتشو فرنانديز، مدافع إسبانيا، عن عدم رضاه بنتيجة مباراة اليوم، أمام البرتغال، التي انتهت بالتعادل 3-3، في دور المجموعات بكأس العالم.

ونقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن مدافع ريال مدريد قوله: "سنغادر بمذاق سيئ في أفواهنا، لأننا كنا قريبين من الفوز، الفريقان قدما مباراة جيدة ومن المؤسف تلقي هدف في الدقائق الأخيرة".

وعن ضربة جزاء كريستيانو رونالدو أضاف: "أعلم أنني أواجه كريستيانو لذا كنت أحاول إبعاد قدمي، ولكن في نهاية المطاف من الجيد أننا عدنا في النتيجة، كريستيانو يعد السلاح الأساسي للبرتغال وريال مدريد".

وبشأن خوض أول مباراة بعد رحيل جولين لوبيتيجي، اختتم بقوله: "كنا نمر بفترة صعبة، ولكن الفريق أظهر وجهه الحقيقي اليوم".

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