استمرار عرض أمر تكليف ثان أيام العيد

بعد إجازة قصيرة يستأنف أبطال مسرحية أمر تكليف العرض المسرحي فوق خشبة مسرح السلام يوميا ابتداء من ثانى أيام عيد الفطر المبارك الموافق السبت في تمام الساعة التاسعة مساء.



و لاقي العرض إقبالا جماهيريا واسعا خلال شهر رمضان مما جعل رئيس البيت الفني إسماعيل مختار يمد فترة العرض المسرحي لمدة شهر تقريبا.



وجدير بالذكر أن العرض يعتبر أولي العروض المسرحية ضمن مبادرة إعرف جيشك التي نظمها البيت الفني للمسرح لدعم الجيش المصري.



والعرض من إخراج باسم قناوي والبطولة لعزة لبيب وكريم الحسيني ومحمد الأحمدي وجهاد أبو العينين وزكريا معروف وشريف العجمي وأحمد الرافعي وعبدالله صابر وميدرونا ومريم ياسين وتقي عبد الله.