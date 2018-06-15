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منوعات

شاهد.. مصريون يشعلون أجواء كأس العالم بأغنية لأ لأ في روسيا

الجمعة 15/يونيو/2018 - 11:23 م
صدى البلد
أحمد شريف
تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي فيديو ، للمشجعين المصريين في روسيا وهم يرقصون مع الروس على انغام المهرجان الشعبي "لاء لاء"، في مشهد غير مألوف في الأجواء الشعبية بروسيا.

ويبين الفيديو، مجموعة من المصريين الذي يرتدون تيشرت منتخب مصر، وهم يرقصون ويشعلون الاجواء في إحدى الساحات الروسية على نغمات مهرجان "لاء لاء" الشهير، مما دفع بعض المتواجدين من الروس وأجانب من جميع أنحاء العالم للرقص على نغمات المهرجان الشعبي.

وأثار الفيديو المتداول سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي معلقين "لو سابونا على العالم هنقلبها خراب"، في إشارة إلى أن الشخصية مؤثرة في اي مكان في العالم ، ويمكنها تغيير الأجواء العامة إلى فلكلور شعبي ذات مذاق مصري خالص.


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