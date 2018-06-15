صيانة كسر ماسورة مياه رئيسية في طنطا.. صور

أعلن اللواء طلعت منصور سكرتير عام محافظة الغربية اليوم عن الانتهاء من صيانة كسر ماسورة مياه رئيسية بكوبري هيلانه بأول طنطا.



وأشار السكرتير العام إلى أنه تم تشكيل لجنة من فرق الصيانه بشركة مياه الشرب والصرف الصحي لصيانة وإصلاح ماسورة رئيسية بجوار كوبري هيلانة نطاق حي اول طنطا و كسر في ماسورة اخري بمنطقة القرشي حي ثان طنطا.



وعبر الأهالي عن استيائهم بسبب أعمال صيانة الماسورة العمومية التى تسببت فى قطع المياه عن المنازل.



