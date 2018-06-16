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فيفي عبده عن ارتفاع أسعار البنزين: الغلبان يمشي على رجليه.. فيديو

السبت 16/يونيو/2018 - 02:00 ص
فيفي عبده
فيفي عبده
عمرو ممدوح
انتقدت الفنانة فيفي عبدة، المُعترضين على ارتفاع أسعار البنزين، موضحة أن اعتراضهم على ارتفاع أسعار البنزين غير منطقي وأن الأسعار في الخارج أعلى بكثير من مصر.

وأردفت "عبده"، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج "شيخ الحارة" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء الجمعة، قائلة: "أنا غلبانة، وأكتر واحدة بحس بالغلابة، ولكن مصر نعمة واللي يكرهها يعمى"، مؤكدة فخرها الشديد بمصر وأن البعض لا يعرف أن البلد نعمة.

وأكدت: "أنا مع الغلبان، ولكن الغلبان معندوش عربية، ما يمشي على رجليه زي ما كنت بمشي على رجلي وأنا غلبانة، أنا أكبر مليونيرة في حب الناس"، لافتة إلى أنها لا تفهم في السياسة والدين.

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