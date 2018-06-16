فيفي عبده: متحركتش من بيتي السنة دي بسبب رامز جلال.. فيديو

ردت الفنانة فيفي عبدة، على منتقديها بسبب الشتائم التي أطلقتها في برنامج رامز جلال، قائلة: "استعنت بقاموس الشتايم، أصل هقوله والله انت عاجبني تعالى أخد بوسة من بوقك يعني بعد المقلب ده".



وأضافت "عبده"، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج "شيخ الحارة" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء الجمعة، أنها لم تقبل المشاركة في أي برنامج هذا العام رغم كثرة العروض بسبب مقالب رامز جلال.



وأكدت أنها لم تكن على علم بمقلب رامز جلال قبل الحلقة، متابعة: "أنا ماكنتش أعرف إنه مقلب ولا يمكن أجازف بنفسي، وإللي قالوا إن هما عارفين هما أحرار، أنا تعبانة على نفسي ولا يمكن أقبل لو عارفة".



