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كأس العالم

ملخص اليوم الثانى من كأس العالم

الجمعة 15/يونيو/2018 - 11:47 م
صدى البلد
نور عادل
اختتمت اليوم الجمعه فعاليات اليوم الثاني من بطولة كأس العالم 2018 التي تقام في روسيا خلال الفترة من 14 يونيو الجاري وحتى 15 يوليو المقبل.

افتتحت فعاليات اليوم الثاني من مونديال روسيا بمواجهة منتخب مصر الاول لكرة القدم مع نظيره منتخب اوروجواي والتي شهدت فوز الاخير بضربة رأسية قاضية في الدقائق الاخيرة من عمر المباراة التي اقيمت على استاد إكاتيريتبيرج أرينا.

وشهدت تلك المباراة اداء قويا من منتخب مصر خاصة بتألق الحارس محمد الشناوي والذي تصدى للعديد من الهجمات الخطيرة من الثنائي لويس سواريز واديسون كافاني.

وبعد مباراة منتخب مصر اصبح ترتيب المجموعة الاولى التالي : منتخب روسيا في الصدارة بفارق الاهداف ومنتخب اوروجواي بالمركز الثاني والسعودية ومصر بالمركزي الثالث والرابع.

وفي المباراة الثاني تعرض المنتخب المغربي للخسارة بنفس سيناريو مواجهة مصر واوروجواي وذلك بهدف في اللحظات الاخيرة بنيران صديقة حيث سجل المدافع المغربي عزيز بوهدوز الهدف في مرماه.

وفي المباراة الاخيرة والتي كانت ماراثونية وتعد نهائيا مبكرا في البطولة التي جمعت كلًا من منتخب البرتغال ونظيره منتخب الاسباني والتي انتهت بالتعادل الايجابي بينهما بثلاثة اهداف.

وشهدت تلك المباراة تألقا كبيرا من جانب البرتغالي كريستيانو رونالدو حيث انه قاد منتخب البرتغال لهذا التعادل بتسجيله ثلاثة اهداف في مرمى الماتادور الاسباني.

بينما على الجانب الاخر ظهر منتخب اسبانيا بشكل متماسك للغاية و قوي وتألق كل من ايسكو وانييستا والمهاجم دييجو كوستا.

كما ان تلك المباراة شهدت هدفا صاروخيا من جانب المدافع الاسباني ناتشو،وجاء الرد من البرتغالي كريستيانو رونالدو بهدف عالمي من ركلة حرة.

وبعد ادائه الكبير،تصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو عناوين الصحف والتقارير الصحفية عن تلك المباراة حيث انه تألق بشكل كبير وقاد منتخب بلاده الي تعادل مثير.

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