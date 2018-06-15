الإمارات تستثمر 3 مليارات دولار في إثيوبيا

نقلت وكالة "الأناضول" عن المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية أحمد شيدي، أن الإمارات ستستثمر 3 مليارات دولار في اقتصاد بلاده بينها مليار دولار كوديعة في البنك المركزي.



وأضاف شيدي، في مؤتمر صحفي، إن مباحثات رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان تناولت العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.



ويجري بن زايد زيارة رسمية إلى إثيوبيا بدأها اليوم وتنتهي غدا يلتقي خلالها برئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فكي، في مقر الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا.



وأشار شيدي، إلى أنه "تم التوقيع على 7 مذكرات تفاهم في مجالات تنمية وتطوير السياحة والثقافة، والشؤون القنصلية، والتعاون الاقتصادي والتكنولوجي، واتفاقية تعاون في الشؤون المالية بين البنك الوطني الإثيوبي وصندوق أبوظبي للتنمية".



وتابع: "تم الاتفاق على أن تضخ الإمارات 3 مليارات دولار كاستثمارات، منها مليار دولار تودع في البنك المركزي في أقرب وقت (لم يحدده)".



وأوضح شيدي، أن "زيارة بن زايد، جاءت تلبية لدعوة من أبي أحمد، وتهدف إلى تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين".



يذكر أن رئيس الوزراء الإثيوبي زار الإمارات في مايو الماضي، ضمن جولة شملت السعودية والإمارات.