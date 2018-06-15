10 نصائح لأكل كعك العيد بدون أضرار





وفى إطار ذلك يقدم معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية أهم الارشادات لتجنب الأضرار المحتملة على الجسم من تناول الكحك والبسكويت ، اضافة الى تجنب زياده الوزن في عيد الفطر ...



1-تناول البسكويت الدايجستيف أو بسكويت الشوفان بدلًا من البسكويت والكحك.



2-تناول الكحك مرة واحدة في اليوم ويفضل أن تكون في الصباح ومع العائلة.



3-شرب الكثير من الماء والمشروبات الصحية بدون سكر خلال اليوم.



4-تقليل الكربوهيدرات والسكريات في باقي وجبات اليوم.



5-تناول قطعة واحدة من كل نوع مع عدم الاكثار من الكحك والحلويات لتجنب عسر الهضم وزياده الوزن.



6-ممارسة التمارين الرياضية الخفيفه في المنزل خلال اليوم.



7-يجب على مرضى السكري التقليل من تناول الكحك والحلويات ومتابعة قياس السكر.



8-الاكثار من تناول الخضروات خلال اليوم.



9-تناول البروتينات والدهون المفيدة خلال اليوم لتعزيز الشعور بالشبع.



10-تناول القهوه وذلك لكبح الشهية عن تناول المزيد من الحلويات.

كعادة المصريين فى كل عيد فطر مبارك وبعد انتهاء شهر رمضان المبارك، تناول الحلويات الدسمة إحتفالًا بالعيد، والتى يأتى على رأسها "الكحك"، صاحب الحضور الطاغى لدى الجميع.ومن الصعب منع أحد من تناوله، ولكن هناك البديل لتناول الكحك بدون أضرار تعود على الجسم ..