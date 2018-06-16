حبس عامل قتل سيدة بمدينة نصر لسرقتها

أمرت نيابة أول مدينة نصر برئاسة أحمد لبيب، بحبس عامل لاتهامه بقتل سيدة داخل شقتها بمدينة نصر لسرقتها.



تلقي قسم شرطة مدينة نصر أول بلاغا بالعثور علي سيدة متوفاة داخل شقة بعقار فى شارع أبو حيان التوحيدي وبالانتقال والفحص عثر على جثة موظفة وصاحبة محل لبيع السجائر بذات العقار سكنها ومقيمة محل البلاغ مسجاة على ظهرها بجوار سرير غرفة نومها وترتدي ملابسها كاملة وبها 3 جروح طعنية بالبطن وعثر بجوارها على سلاح أبيض "سكين مدممة" كما تبين وجود بعثرة بمحتويات الشقة.



وبسؤال شقيقة المجنى عليها قررت بأنها توجهت للاطمئنان على شقيقتها فاكتشفت وفاتها وسرقة هاتفها المحمول و110 خرطوشة سجائر ولم تتهم أو تشتبه فى احد بارتكاب الواقعة.



وتم التوصل إلي أن وراء ارتكاب الواقعة عامل سابق بمقهى في المنطقة سكن المجنى عليها وتم ضبطه وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه و10.550 جنيه.



واعترف بارتكاب الواقعة وقرر بأنه نظرا لمروره بضائقة مالية ولعمله سابقا بمقهى كائنة بمحل البلاغ وتردده على المجنى عليها لشراء المعسل والسجائر وعلمه بأنها تقيم بمفردها واحتفاظها بمبالغ ماليه متحصلات تجارتها فخطط لسرقتها.



وفى سبيل ذلك تسلل إلى شقتها ليلا حيث تصادف أن باب الشقة مفتوح وفور دخوله استشعرت به المجنى عليها فاستغاثت بالجيران فعاجلها بعدة طعنات باستخدام سلاح ابيض "سكين" تحصل عليه من داخل مطبخ شقة المجنى عليها محدثا إصابتها التي أودت بحياتها واستولى على المسروقات وفر هاربا.