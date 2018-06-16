حبس لصين سرقا سائقا بالإكراه فى الشروق

أمرت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة محمد سلامة وإشراف أحمد حنفى، بحبس لصين سرقا سائقًا بالإكراه بالشروق.



تلقي قسم شرطة الشروق بلاغا من سائق باستقباله طلبا على هاتفه المحمول عبر تطبيق إلكتروني لتوصيل شخصين من مدينة الرحاب في التجمع الأول إلى الإسماعيلية.



وعقب وصوله بسيارته استقل صحبته شخصين "أدلى بأوصافهما التقريبية" وحال سيره بالطريق الدائري اتجاه السلام قام أحدهما بتهديده بسلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزته وأجبراه على الترجل من السيارة واستوليا عليها وبداخلها 2 هاتف محمول خاصين به وفرا هاربان وأضاف أن السيارة مجهزة بجهاز تتبع "جى بى اس" فتم العثور على السيارة المستولى عليها بمنطقة الكوربة في مصر الجديدة.



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين تم ضبطهما وبحوزتهما الهاتفين المستولى عليهما، واعترفا بارتكاب الواقعة.