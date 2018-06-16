حبس سائقين متهمان بقتل طبيب في حلوان لسرقته

أمرت نيابة حلوان بحبس سائقين لاتهامها بقتل طبيب في حلوان لسرقته.



تلقي العميد أشرف عبد العزيز مأمور قسم شرطة حلوان، بلاغًا من عامل بسوبر ماركت بعثوره على جثة لذكر مجهول الهوية مكبل اليدين والأرجل بمنطقة مقابر عرب راشد، ونفى علمه بملابسات الواقعة.



وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لذكر في نهاية العقد السادس من العمر موثوق اليدين والأرجل ومكمم بلاصق طبي أبيض يرتدي كامل ملابسه وبه إصابة متفرقة وعثر بحوزته علي 2365 جنيها ودبلة فضية بإصبع اليد اليسري ولم يعثر معه على ثمة أوراق أو مستندات تفيد شخصيته.



ووضع اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية لمباحث القاهرة، خطة بحث وأثناء السير في إجراءات البحث حضرت إلى قسم شرطة المعادي طبيبة قررت بتغيب زوجها طبيب نساء وتوليد ويمتلك عيادة بحلوان وبحوزته سيارته عقب خروجه من عيادته في ساعة متأخرة، حيث تعرفت على الجثة.



وبتكثيف التحريات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تمكن العميد محمد الشرقاوى رئيس مباحث قطاع جنوب القاهرة من التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة سائقين تم ضبطهما.



واعترفا بارتكاب الواقعة وقرر أحدهما بأن زوجته تعمل ممرضة بمركز كفر العلو الطبي تعمل في الفترة المسائية كممرضه بالعيادة ملك المجنى عليه ولسابقة قيامه بأعمال دهانات بذات العيادة ولعلمه بثرائه خطط للتخلص منه والاستيلاء علي سيارته وما بحوزته من متعلقات شخصية واستعان بالثاني لتنفيذ مخططه.



وبتاريخ وقوع الجريمة استوقفا المجنى عليه أسفل عيادته بدعوى توصيله لمنطقة المعصرة وأثناء استقلاله السيارة صحبته بمنطقة ركن فاروق طلب منه التوقف بدعوي قضاء الحاجة وغافله وتعدي عليه بـ "شومة" وشلا حركته وقاما بتكميمه وتقييده بلاصق طبي وشال واصطحباه لمنطقة كفر العلو حيث قاما بخنقه حتي تأكدا من وفاته واستوليا علي السيارة والهواتف المحمولة ومتعلقاته الشخصية وتخلصا من الجثة بمكان العثور.