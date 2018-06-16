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حوادث

حبس عامل لاتهامه بسرقة شركة غاز مصر

السبت 16/يونيو/2018 - 04:01 ص
حبس عامل - ارشيفية
حبس عامل - ارشيفية
محمد على
أمرت نيابة الأزبكية، بحبس عامل 4 أيام علي ذمة التحقيقات التي تجري معه، لاتهامه بسرقة شركة غاز مصر ومحاولة بيع تلك المسروقات.

البداية كانت تمكن الملازم أول اسلام هشام السماحي، معاون مباحث قسم شرطة الأزبكية، أثناء تفقده الحالة الأمنية بشارع الجمهورية من ضبط فني بشركة غاز مصر، حال استقلاله سيارة محملا عليها 8 كراتين بداخلهم محابس غاز وكرتونة صغيرة الحجم بداخلها دفاتر مدون عليها غاز مصر و3 كراتين بداخلهم محابس خاصة بوصلات الغاز و24 علبة معجون خاصة بالغاز وكيس بلاستيك بداخله كمية من مواسير الغاز و139 خرطوم توصيلات غاز وعتلة حديدية.

وبمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتها من داخل مخزن الشركة مقر عمله بأسلوب "كسر الباب" باستخدام العتلة الحديدية المضبوطة بحوزته.

وذكر أنه كان في سبيله لبيع المضبوطات حيازته لأحد المحال التجارية بشارع الجمهورية.

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