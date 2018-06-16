حبس موظف ذبح تاجر ملابس داخل شقته بالمطرية

أمرت نيابة المطرية بحبس موظف 4 أيام علي ذمة التحقيقات التي تجري معه، لاتهامه بذبح تاجر ملابس داخل شقته بالمطرية لسرقة ربع مليون جنيه.



تلقى المقدم محمود الأعصر رئيس مباحث قسم شرطة المطرية بلاغا بالعثور على شخص متوفي داخل شقة بعقار فى شارع إبراهيم صقر بالانتقال والفحص تبين أن باب الشقة مفتوح وعثر على جثة تاجر ملابس بصالة الشقة في وضع الجلوس ويرتدى ملابسه كاملة وبها جرح ذبحي حول الرقبة.



تبين سلامة جميع المنافذ ووجود آثار استضافة وبعثرة بمحتويات الشقة وعثر علي 2 هاتف محمول خاصين بالمجني عليه ومبلغ 200 ألف جنيه، سلسلة مفاتيح بها عدد 6 مفاتيح ودلاية قرآنية تم نقله لمشرحة النيابة.



وقام اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية لمباحث القاهرة بوضع خطة بحث تم التوصل من خلالها إلي أن وراء ارتكاب الواقعة موظف وأنه يختبأ فى إحدى الشقق السكنية بمدينة 6 أكتوبر تم ضبطه واعترف أمام العميد محمود هندى رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة بارتكاب الواقعة حيث قرر بأنه نظرا لعمل زوجته ووالدتها صحبة المجني عليه في مجال تجارة الملابس وعلمه بأنه باع مؤخرًا شقة سكنية بمبلغ 250 ألف جنية واحتفاظه بالمبلغ بمسكنه، اختمرت في ذهنه فكرة التخلص منه وسرقته.



وفى سبيل ذلك توجه لمسكن المجني عليه لتحصيل مبالغ مالية خاصة بزوجته ووالدتها، وأثناء استضافته تحصل على سكين من مطبخ الشقة سكن المجنى عليه وغافله محدثا إصابته بجرح ذبحى بالرقبة واستولي على مبلغ 2000 جنيه ولم يتمكن من الاستيلاء على باقي المبلغ لاستغاثة المجني عليه بالجيران فلاذ بالفرار خشية افتضاح أمره تم بإرشاده ضبط المبلغ المالي المستولى عليه بمسكنه.