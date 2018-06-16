حبس لصين سرقا 115 جهاز كمبيوتر من شركة بمدينة نصر

أمرت نيابة أول مدينة نصر برئاسة المستشار أحمد لبيب، بحبس عاطلين، 4 أيام علي ذمة التحقيقات التي تجري معهما، لاتهامهما باقتحام مقر شركة للكمبيوتر بمدينة نصر وسرقة 115 جهاز كمبيوتر وشاشات هواتف محمول.



تلقى قسم شرطة مدينة نصر أول بلاغا من صاحب شركة لخدمات الكمبيوتر قرر أنه حال وصوله لمقر الشركة ملكه اكتشف كسر باب الشركة وسرقة 15 جهاز كمبيوتر محمول " لاب توب " ماركةAPPLE، و100 شاشة هاتف محمول ماركة IFONE من داخل مقر الشركة ولم يتهم أو يشتبه في أحد بإرتكاب الواقعة.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين تم ضبطهما.



واعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب " كسر الباب " تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات بمسكنهما.

