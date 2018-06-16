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فيفي عبده تروي تفاصيل مقلب تسبب في طلاقها

السبت 16/يونيو/2018 - 04:09 ص
فيفي عبده
فيفي عبده
عمرو ممدوح
روّت الفنانة فيفي عبده، تفاصيل "مقلب النمر" الذي تسبب في طلاقها، موضحة أن زوجها أحضر لها نمرا على سبيل المزاح، ولكنها لم تقبله وتطلقت بسبب هذا المقلب، لافتة إلى أن النمر أكل أحد الأشخاص بعد أن تطلقت.

وتابعت "عبده"، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "شيخ الحارة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"،: "كان راجل محترم ومؤدب، بس معرفش إزاي عمل كده".

وأضافت أنها أصرت على الطلاق، لأن هذه المسألة لا تصلح للسخرية والمزاح، مشيرة إلى أنها لم تكن تعرفه قبل الزواج، لأنها تتزوج بدون خطبة، مستكملة: "أنا بتجوز على طول من غير خطوبة، ليه الطلوع والنزول من غير جواز".

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