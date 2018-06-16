فتح باب تقديم الطلاب لمدارس النيل في 5 محافظات

أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن فتح باب التقديم للطلاب بمدارس النيل المصرية الدولية الموجودة في محافظات المنوفية والأقصر وأسيوط ودمياط وأسوان، للعام الدراسي 2018/2019.



وبالنسبة لمدارس النيل الدولية الموجودة بمحافظات المنوفية والأقصر وأسيوط، يتاح التقديم لفصول KG 1، والتحويل من KG 2 حتى Grade 4.



أما بالنسبة لمدارس النيل الموجودة بمحافظتي دمياط وأسوان، فيتاح التقديم في KG1 ، ويتم فتح باب التحوير من KG 2.



أما عن شروط التقديم في مدارس النيل المصرية الدولية 2018، فيشترط ألا يقل سن التلميذ عن 3 سنوات و6 أشهر وألا يزيد عن 4 سنوات و 11 شهر و29 يوم في الأول من أكتوبر، وأن يكون الوالدان أو أحدهما حاصلا على مؤهل جامعي، وأن يقوم ولي الأمر أو الوصي على الطفل بتقديم الاستمارة الإلكترونية المطبوعة موقعة من ولي الأمر بصحة البيانات، وستكون مسلسلة حسب رقم الطالب في قاعدة البيانات مع باقي الأوراق المطلوبة بمديرية التربية والتعليم التابع لها المدرسة وذلك اعتبارا من 24 يونيو 2018 حتى 19 يوليو 2018.



وإذا كان الطلب غير مختوم أو مسلسل لن يعتد به، ويشترط اجتياز الطالب الاختبارات المطلوبة وهي تغطي المهارات (المظهر الشخصي والسلوك، ومهارات الرياضيات، المعرفة والمعلومات العامة ، والمهارات الحركية ، والتفكير ) ، ولابد من حضور الوالدين أو الوصي القانوني على الطفل للمقابلة الشخصية، وسيكون القبول طبقا للأفضلية المطلقة لمجموع الدرجات.



وسيتم تقييم الوالدين وفقا للمقابلة الشخصية على أساس معلوماتهما وقناعتهما وسلوكهما في تربية الطفل والتعامل مع الغير بما يتلاءم مع منظومة المدرسة التربوية وحسن التعامل مع إدارتها.



وفي حالة تساوي الدرجات الأفضلية للسن لأكبر، ويتم الاستعلام عن نتيجة القبول على نفس موقع التقديم، ويوقع ولي الأمر على كافة التعهدات والإقرارات المطلوبة، وفي حالة تقديم ولي الأمر بيانات خاطئة أو غير مطابقة مع شروط الإلتحاق يحق للمدرسة استبعاد الطفل نهائيًا من اختبارات القبول.



جدير بالذكر أن مدارس وحدة شهادة النيل الدولية، توفر نموذجًا تعليميًا متطورًا ومتميزًا، تعتمد فى دراستها على أساليب البحث العلمى، ومواكبة التقدم الهائل فى العلوم والمعارف، وذلك تنفيذًا لتكليفات رئاسة الجمهورية، ورئاسة مجلس الوزراء بالتوسع في مدارس النيل وهي مدارس حكومية مصرية تأسست في عام 2010 لتقدم خدمة تعليمية دولية مقابل مصاريف سنوية مخفضة بالمقارنة مع المدارس الدولية الخاصة.



وتتبع المدارس صندوق تطوير التعليم التابع بدوره لرئاسة مجلس الوزراء، ويشرف عليها وحدة شهادة النيل الدولية بالشراكة مع هيئة الامتحانات الدولية بجامعة كمبريدج البريطانية التي تقدم الدعم الفني للمدارس وتعتمد شهاداتها بالخارج، وتتولى وزارة التربية والتعليم اعتماد شهاداتها محليًا، وتقوم تلك المدارس بتدريس مناهج مصرية باللغة الإنجليزية بمعايير دولية لمراحل التعليم المختلفة، ويحصل الطالب في نهاية دراسته بالمدرسة على شهادة النيل الثانوية الدولية.