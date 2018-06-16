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حوادث

حبس عاطلين سرقا 360 ألف جنيه من شركة بمدينة نصر

السبت 16/يونيو/2018 - 06:58 ص
حبس متهمين - ارشيفية
حبس متهمين - ارشيفية
عمرو المصري
أمرت نيابة مدينة نصر أول برئاسة المستشار أحمد لبيب، بحبس عاطلين 4 أيام، سرقا 360 ألف جنيه من شركة بمدينة نصر.

وكان قسم شرطة مدينة نصر أول قد تلقى بلاغا من صاحب شركة للتجارة قرر باكتشافه كسر شباك الشرفة بالشركة عمله وسرق 360 ألف جنيه، و3 هواتف محمولة من داخل دولاب بمكتبه بمقر الشركة ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

بالانتقال والفحص تبين وجود كسر بشباك الشرفة بالدور الأرضي بالشركة محل الواقعة وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلي أن وراء ارتكاب الواقعة 3 عاطلين تم ضبط 2 منهم وتبين أن الثالث مقيد الحرية على ذمة قضية .

واعترفوا بارتكاب الواقعة بالاشتراك الثالث بأسلوب " كسر الشباك " تم بإرشاد المتهمين الأول والثاني بمكسنيهما ضبط كافة المسروقات والمبلغ المالي المستولي عليه.

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