مصايف وشواطئ المحافظات تستقبل الزائرين في أول أيام العيد.. انتشار مكثف لرجال الإنقاذ.. ورئيس مدينة جمصة تستقبل الرواد بالشوكولاتة

مباراة مصر وأوروجواي تخلي شواطئ ومتنزهات الإسكندرية

130 رجل إنقاذ في رأس البر.. وتوزيع أكياس قمامة على الزائرين

رئيس مدينة جمصة: استقبلنا نصف مليون مواطن بالمصيف اليوم

ما لا يقل عن مليون مصطاف في اليوم اليوم الأول لإجازة عيد الفطر المبارك برأس البر

استقبلت المصايف والشواطئ المواطنين في أول أيام العيد حيث شهد مصيف رأس البر بمحافظة دمياط زيارة مالا يقل عن مليون مصطاف في اليوم اليوم الأول لإجازة عيد الفطر المبارك، حيث ازدحمت بوابة رأس البر بالمئات من السيارات من داخل المحافظة وعدد من المحافظات المجاورة منذ صباح اليوم وامتلأت الشواطئ بالمصطافين.وأعلنت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، حالة الطوارئ لاستقبال عيد الفطر، حيث تم تجهيز جميع الشواطئ ووضع اللوحات الارشادية ونشر 130 رجل إنقاذ على شواطيء راس البر.كما تم رفع الاشغالات من شارع النيل ومن الشوارع الرئيسية بالمصيف وبمنطقة الشواطئ.من جانبه صرح مجدى خاطر رئيس مجلس مدينة راس البر، بأنه تم نشر رجال الانقاذ بشواطئ رأس البر، وتوزيع أكياس قمامة على الزائرين عند مدخل راس البر وحثهم على الاهتمام بنظافة الشاطئ والشوارع.وأكدت المهندسة سحر لطفى رئيس مدينة جمصة، أن مصيف جمصة شهد توافد آلاف المواطنين منذ الساعات الأولي من صباح أول أيام عيد الفطر المبارك، مضيفة أن عدد زائرى المصيف بلغ طوال فترة النهار ما يزيد عن نصف المليون مواطن.وحرصت رئيس المدينة على استقبال المواطنين على أبواب المدينة وتوزيع الشوكولاته عليهم وتقديم التهاني لهم بمناسبة عيد الفطر.كما أكدت المهندسة سحر لطفي إنه تم اتخاذ إجراءات مكثفة في أول أيام عيد الفطر المبارك من خلال الأجهزة التنفيذية على مستوى المدينة بناء على توجيهات الدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية حيث تم المرور على المنافذ والأسواق والمحلات لضمان الانضباط والالتزام بكل التعليمات الصادرة بشأن تداول وبيع السلع والرقابة الصحية لضمان جودة وصلاحية السلع حرصا على صحة وحياة المواطنين.بينما خلت الشواطئ والمتنزهات بالإسكندرية من المواطنين على غير العادة في أول أيام عيد الفطر حيث أكنظت المقاهي بمختلف أنحاء المدينة بالرواد لمشاهدة مباراة مصر وأورجواي في نهائيات كأس العالم في روسيا.وتوافد آلاف المواطنين على المقاهي بمختلف أنحاء المدينة الساحلية لمشاهدة المباراة حاملين الأعلام المصرية لتشجيع المنتخب الوطني في أولى مبارياته في المونديال.واستعدت المقاهي المختلفة بوضع شاشات عرض كبيرة، وكراسٍ بساحات المقاهي، لتوفير مناخ مناسب للجماهير خلال مشاهدة المباراة، مع توفير المشروبات اللازمة.