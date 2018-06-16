السجن عامين لـ كريستيانو رونالدو .. لهذا السبب

ذكرت صحيفة "الموندو" الإسبانية، أن نجم ريال مدريد ومهاجم المنتخب البرتغالي، كريستيانو رونالدو، اعترف بأنه مذنب بشأن انتهاك القوانين الضريبية الإسبانية، حيث توصل لاتفاق مع السلطات الإسبانية يقضي بسجنه لمدة عامين وغرامة 18.8 مليون يورو.



وقالت الصحيفة إن رونالدو عقد صفقة مع السلطات الإسبانية التي اتهمته بالتهرب من الضرائب، مشيرة إلى أن نجم البرتغال اضطر لدفع غرامة تقدر ب 18.8 مليون يورو (21.8 مليون دولار) والسجن لمدة عامين لإنهاء القضية.



وأوضحت الصحيفة أن رونالدو اعترف كذلك بأنه تهرب من الضرائب، لافتة إلى أنه سيتم الحكم على رونالدو بالسجن لمدة عامين، لكنه لن يقبع في السجن طالما كانت مدة السجن أقل من عامين ولا يوجد لديه سجل جنائي.



وكانت السلطات الإسبانية اتهمت رونالدو بالتهرب من دفع الضرائب منذ عام 2011 حتى عام 2014، حيث أكدت التحقيقات أن نجم ريال مدريد استخدم حسابات له في الخارج لإخفاء عائدات الإعلانات.