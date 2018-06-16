الحكومة فى أول أيام العيد.. وزير الرياضة يتفقد عددا من المنشآت الشبابية ويؤازر منتخب مصر.. وعرفات يتابع سير العمل بالسكة الحديد والمترو.. وهالة زايد تطمئن على جاهزية المستشفيات

*وزير الصحة تطمئن على توافر أكياس الدم والأطقم الطبية بالمستشفيات

* وزير الرياضة يتفقد المركز الأوليمبي بالمعادي والصالات المغطاة

*عرفات يتابع انتظام العمل في مرافق النقل والمواصلات



تفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ظهر أول أيام العيد، مستشفيات البنك الأهلي وزايد التخصصي ومعهد ناصر، وذلك للتأكد من تنفيذ خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الفطر على أكمل وجه.



واطمأنت "زايد" على توافر المستلزمات والأدوية وأكياس الدم والأطقم الطبية بالمستشفيات وخصوصًا بأقسام العناية المركزة والطوارئ، موجهةً الشكر لجميع الأطباء والتمريض والعاملين على جهدهم وعملهم خلال أيام العيد.



وجهت وزيرة الصحة والسكان بتكثيف تدريب الأطباء والتعليم الطبي المستمر عبر الدورات التدريبية الالكترونية Online وذلك للإرتقاء بالمستوى العملي للأطباء.



ووجهت وزيرة الصحة بتوفير سرير رعاية مركزة على الفور لمريضة استوقفها أحد أقاربها لعدم وجود اسرة رعاية خالية بالمستشفى، كما وجهت الوزيرة بالاطمئنان على المريض بعد دخوله الرعاية المركزة، مشددة على حسن معاملة المرضى وتلبية احتياجاتهم.



تأتي هذه الزيارات لتلك المستشفيات حيث انهم ضمن منظومة الإحالة حيث تقع مستشفى البنك الأهلي على الطريق الدائري وهي مخصصة للطوارئ وحوادث الطرق، وتقع مستشفى الشيخ زايد التخصصي بالقرب من طريق الإسكندرية والفيوم الصحراوي حيث أنها تستقبل هي ومعهد ناصر أعدادا كبيرة من إصابات حوادث الطرق والحالات الصعبة من المستوى الثالث في التخصصات الصحية.



من جهة اخرى تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المركز الأوليمبي بالمعادي والصالات المغطاة بالمركز والملعب الرئيسي، وفندق الإقامة وحمام السباحة.



وذكرت وزارة الشباب والرياضة، في بيان، الجمعة، أن الوزير شاهد جزءا من مباراة المنتخب المصري أمام منتخب الأوروجواي في منافسات كأس العالم لكرة القدم بروسيا، حيث توفر وزارة الشباب والرياضة شاشتي عرض بالمركز الأوليمبي؛ لإتاحة الفرصة أمام الجماهير المصرية من قاطني المنطقة المحيطة بالمركز لمشاهدة مباريات كأس العالم بالمجان.



كما اجرى الدكتور اشرف صبحى، اتصالا هاتفيا بالبعثة المصرية بروسيا للاطمئنان على اللاعبين والشد من ازرهم بعد الخسارة من منتخب اوروجواى بهدف دون رد فى أولى مباريات المنتخب بالمونديال.



وأشاد صبحى، بالأداء الرجولى الذى ظهر به الفراعنة ، خلال المباراة وطالبهم بنسيان اللقاء والتركيز والاستعداد للمباراة المقبلة الثلاثاء القادم.



من جانبه تابع الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، الجمعة، من خلال تقارير مركز الأزمات بالوزارة ومن خلال التواصل مع رؤساء الجهات التابعة انتظام العمل في مرافق النقل والمواصلات التابعة لوزارة النقل.



واطمئن عرفات على انتظام حركة تشغيل القطارات وانتظام مواعيد قيام القطارات وعلى تواجد مسؤولي السكة الحديد بالمحطات المختلفة، وعلى استمرار استقبال شكاوى ومقترحات المواطنين على مدار 24 ساعة على الخطوط الساخنة للهيئة.



كما تابع انتظام جداول تشغيل القطارات في خطوط مترو الأنفاق، حيث شهدت الحركة انتظاما في الخطوط الثلاثة ومتابعة دقيقة من قيادات ومسؤولي المترو للحركة من خلال غرفة التحكم المركزي ومن خلال تواجد قيادات ومسئولي المرفق على خطوط المترو وانتشار فرق الصيانة المختلفة على خطوط المترو الثلاثة لمعالجة أي عطل مفاجئ يمكن أن يؤثر على حركة وانتظام القطارات، حرصًا على مواعيد التقاطر وعلى النظام داخل المحطات، بالإضافة إلى استمرار تلقى شكاوى ومقترحات الركاب على الخط الساخن.



كما تابع الدكتور هشام عرفات استمرار الحملات التفتيشية لمتابعة إجراءات الأمن والسلامة للمراكب النيلية، حرصًا على سلامة المواطنين خلال احتفالات عيد الفطر المبارك؛ واستمرار قيام مسئولي هيئة النقل النهري بالتأكد من سلامة التراخيص وإجراءات الأمن والسلامة بها، واستمرار التعاون مع شرطة المسطحات المائية واستمرار فحص كل المراكب النيلية، التي تنقل ركابا والتأكد من توافر التراخيص والاشتراطات الملاحية وعوامل الأمان والسلامة بها من أدوات إطفاء وإنقاذ مع الالتزام بالحمولة المحددة لها، ومنع أي وحدة نيلية من التحرك بالمياه قبل توافر اشتراطات السلامة والأمان بها.



كما اطمئن وزير النقل على انتظام الحركة المرورية بالطرق التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري، كما شهدت جميع الموانئ البحرية في الإسكندرية ودمياط والبحر الأحمر انتظاما في حركة الملاحة.